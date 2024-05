¿Thalia y Becky G se pelearon? Alejandra Espinoza por fin rompe el silencio

Thalia, Becky G y Alejandra Espinoza se hicieron tendencia el pasado 26 de abril, un día después de haberse celebrado los Latin American Music Awards en Las Vegas. Fue luego de que en redes sociales circuló un video en el que, aparentemente, la cantante mexicana discute con Becky G.

Alejandra Espinoza rompe el silencio y habla sobre el supuesto pleito entre Thalia y Becky G

Trascendió que Thalia le pidió a Alejandra que se cambiara el vestido porque tenía similitud con el suyo y no quería ser ‘opacada’, por lo que Becky G la defendió, teniendo a Carlos Ponce como testigo mudo de todo lo acontecido.

Tras el revuelo que causó el video, la intérprete de No me enseñaste rompió el silencio esta semana para explicar en TikTok lo que realmente pasó.

Mencionó que era muy fácil hacer chismes y ejemplificó con que ella y Becky G estaban preguntando quién se había comido las hamburguesas que habían ordenado.

«No se crean lo de la hamburguesa. ¿Ven qué fácil es crear chisme? La gente es mitotera y chismosa. La verdad, les voy a decir de lo que estábamos hablando».

La actriz y cantante aseguró después que no hubo ninguna discusión con Becky G. y que solo hablaban de sus performances.

“Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los había tratado en el ensayo y, ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo ‘Es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado’, entonces yo le digo ‘Por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar’. Eso es todo, no sean mitoteros ni chismosos».

Finalmente, explicó que entre los cuatro conductores siempre hubo una buena relación. «Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky, Ale y yo nos amamos y los mitoteros salen sobrando, así que no empiecen a echar chisme, la pasamos muy bien”.

Alejandra Espinoza narra lo que pasó en los Latin American Music Awards

Sin embargo, ahora es Alejandra Espinoza, quien da su versión de los hechos y así habló sobre el presunto vestido de la discordia diseñado por Giannina Azar.

La ex reina de belleza reveló que el vestido le llegó el mismo día y se lo tuvieron que ajustar para que le quedara y le quedó apretado.

“No paso nada. Lamentó muchísimo si con esto mato el chisme que estaba muy bueno y que me hizo reír un montón. Lo que sí hubo fue una plática antes del 3, 2, 1 para despedirnos del show porque fue el último look de todos. Becky nos empezó a contar que casi se cae en su presentación. Cuando veo el video y veo las caras de Becky, entiendo su frustración.

“Veo los gestos de Becky y sus caras eran de coraje, por ella casi caerse. Jamás pasó nada de lo que están contando, todo lo contrario. Thalia ya estaba en el escenario cuando yo llegué porque llegué tarde, y lo primero que ella hizo cuando yo salgo, y hay un videito rondando por ahí, fue abrazarme y decirme ‘Ay estamos iguales’ y no recuerdo quien hizo el comentario de ‘Las grandes mentes piensan igual’”, concluyó.

Con información de Quién