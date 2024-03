Thalia protagoniza drama de la vida real: ‘Me estaba ahogando’

¿Qué importa que Thalia haya abandonado las telenovelas y no se haya parado en un set de televisión desde hace casi 25 años? Desde que la cantante comenzó a compartir detalles de su vida cotidiana en internet, fue ganando terreno hasta convertirse en una de las reinas de las redes sociales, con lo que sus fans están acostumbrados a recibir de primera mano información de todo lo que sucede en su mundo.

Sin embargo, no todo es risas y felicidad en el día a día de la también actriz y empresaria de 52 años. Y es que, recientemente, Thalia protagonizó un drama de la vida real en su casa, donde un incidente que vivió la hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Ya que como ella misma confesó, se estaba ahogando.

Thalia protagoniza drama de la vida real en su casa

En una reciente entrevista con un programa de televisión estadounidense, Thalia contó que minutos antes de salir de su casa, estuvo a punto de ahogarse con un pedazo de comida y un descuido que tuvo al metérselo a la boca.

“La vida es una, la tienes en segundos. Ahorita, antes de venir aquí, estaba yo corriendo y me metí un pedazo de pollo para salir corriendo así, al carro, y se me atoró”, dijo la cantante.

Thalia vivió una experiencia cercana a la muerte: ‘Me estaba ahogando’

“Me estaba ahogando con un pedazo de pollo y estaba sola en mi departamento, antes de subirme al carro”, contó Thalia sobre un escalofriante episodio que vivió en su casa, estando sola (una experiencia cercana a la muerte), y minutos antes de subirse a su coche para atender asuntos de su agenda.

La situación, de la que afortunadamente salió bien librada, hizo que la intérprete de Amor a la mexicana, No me enseñaste y Piel morena reflexionara sobre cómo las cosas pueden cambiar –para mal, cuando la suerte no está de nuestro lado– de un momento a otro.

“Yo me empecé a hacer así (golpear su abdomen), sola, en mi departamento, ahogándome. (Finalmente) se me salió, nadie estaba. Yo dije: ‘En cualquier segundo, ¡en cualquier segundo!, pelas, cuelgas los tenis’”, enfatizó la esposa de Tommy Mottola.

El consejo de Thalia ante la fugacidad de la vida

Ante esta dramática situación que tuvo que enfrentar a solas, Thalia envió un mensaje a sus seguidores. “Hay que vivir, hay que disfrutar. Vivir y ver las cosas en positivo y rodearte de luz, de ser luz, que se haga la luz”, señaló la cantante durante la entrevista.

Con ello, dejó claro que, sin importar su enorme trayectoria en el mundo de la música y la televisión, ella está consciente de cuán importantes son las situaciones que la hacen conectar con su fragilidad, su humanidad y la hacen poner los pies en la tierra.