Este lunes, Thalia reveló que no atravesaba por los mejores momentos en su salud. Mediante sus Stories, la cantante contó a sus fans que no podía moverse como quisiera porque sufría de una contracción muscular en el cuello.

Thalia presume flexibilidad de adolescente tras recuperarse de tortícolis

Compartió un video grabándose frente al espejo y con un filtro de por medio en el que se le ve con mascarilla y toalla enrollada en la cabeza, la intérprete de Amor a la mexicana explicó que padecía tortícolis, la cual genera dolor y provoca que la cabeza se voltee o rote hacia un lado. En algunas ocasiones, impide que se pueda girar de manera natural.

“Cariños, la ley de Murphy no me que… Fíjense que me dio una tortícolis de aquellitas y, o sea, está cañón. ¿Qué voy a hacer? No me puedo mover”, explicaba afligida a sus más de 21 millones de seguidores.

Desde el gimnasio y frente a las pesas, añadió: “Pero no puedo parar, no hay opción, tengo que seguir, así que le voy a dar. Hoy le haré a la pierna, ni modo”.

Thalia tiene una elasticidad envidiable

Hoy, todo parece indicar que Thalia ya está casi como nueva o, al menos, ya puede moverse muy bien porque en sus redes compartió un video en el que muestra que a sus 52 años tiene una flexibilidad de adolescente.

Con la canción Kiss Me de la banda Sixpence None the Richer como música de fondo, la esposa de Tommy Mottola mostró la facilidad que tiene para levantar las piernas a lo alto, por encima de su cabeza, mientras permanece sentada en el piso de su vestidor.

Sus ejercicios de estiramiento, quizá con la técnica de ciertas asanas o posturas de yoga, inevitablemente nos hacen recordar a María Félix cuando hacía lo mismo antes de entrar a escena.

En otro momento, Thalia se mostró relajada, recostada sobre el sofá y con audífonos puestos después de comer. Sin embargo, su equipo de producción le pide que se levante para continuar con un shooting del que todavía tenía previstos cinco cambios de ropa más.