Thalía confiesa que no puede controlar su gusto por los hot dogs y la pizza

Apenas hace un par de días Thalía se dejó ver en Instagram luciendo su espectacular figura en traje de baño, pero la estrella mexicana confesó en la misma red social que no ha podido controlar su gula.

Todo fue a través de Instagram stories. Primero comentó que su esposo, Tommy Mottola, y su hijo Matthew le habían pedido que les comprara hot dogs de su lugar preferido (y del cual la cantante ya había hablado en otra ocasión).

Hasta ahí todo parecía felicidad para la estrella mexicana, pero más adelante compartió en otra publicación de Instagram stories, en la que aparecía su perrita Gigi, que se sentía muy culpable por lo que comió.

“Exactamente así como Gigi me siento, después de haberme comido todos los hot dogs que me comí, así me siento de culpable, así con esos ojos”.

En su siguiente historia dijo que se encontraba en el gimnasio.

“No tan contenta estoy en el gym, porque no he podido controlar mi gula en lo absoluto. En vez de comerme un hot dog me comí tres; en vez de pedir una rebanada de pizza, me comí cuatro”, explicó la cantante a sus más de 14 millones de seguidores.

No me caigo bien ahora. Moraleja, recalcar que la alimentación sana no es para verse bien sino para sentirse bien

La cantante mexicana cumplió 48 años el pasado 26 de agosto y en varias ocasiones ha sorprendido en redes sociales al mostrar su figura en bikini o traje de baño, pues parece que el tiempo no ha pasado por ella.

Thalía suele ejercitarse practicando yoga o pilates y es habitual su presencia en el gimnasio, pero acerca de la alimentación en algunas ocasiones ha comentado que prefiere comer de manera saludable y no estar sometida a alguna dieta.

De hecho, a diferencia de otras famosas que evitan el pan o las comidas altas en carbohidratos, Thalía ha mostrado a través de sus publicaciones en Instagram que no le teme a esos productos.

Hace algunos meses lanzó un #DonaChallenge, luego de mostrar en Instagram cómo era capaz de comerse una dona de un solo bocado. Además en varias publicaciones ha hablado de su gusto por los hot dogs.