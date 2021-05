Terry Silver regresa al dojo de ‘Cobra Kai’; el villano de ‘Karate Kid III’ se integra a la serie de Netflix

Netflix anunció este jueves el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de Karate Kid a Cobra Kai la serie derivada de las películas de la década de 1980.

Se trata de Terry Silver, otro de los villanos de la saga, amigo de John Kreese quien lo financia tras quedarse sin dinero para seguir adelante con la academia luego de perder el campeonato.

“Un hombre que no puede estar de pie, no puede pelear; un hombre que no puede respirar, no puede pelear; un hombre que no puede ver, no puede pelear. Situaciones extremas requieren medidas extremas. Ahora el verdadero dolor comienza”, se escucha en el video que la plataforma publicó con Terry Silver de espaldas.

“Tener paciencia. Él simplemente está poniendo todo en marcha. Terry Silver regresa al dojo de Cobra Kai IV”, dice el texto que acompaña el video para anunciar la incorporación del actor Thomas Ian Griffith quien dio vida al villano de la tercera parte de Karate Kid.

En la tercera temporada de Cobra Kai se conoció el pasado en el ejército y la Guerra de Vietnam del sensei Kreese quien le salva la vida a uno de sus compañeros. La audiencia pudo observar como Kreese llamó a alguien por teléfono para que le ayude a pelear contra Daniel LaRusso y Johnny Lawrence.

Terry Silver es un empresario millonario a cargo de las Industrias DynaTox quien apoya financieramente al dojo de Cobra Kai para poder cobrar venganza a Daniel LaRusso quien después se integra a los cobras cuando el profesor Miyagi se niega a entrenarlo para un torneo y Silver lo vuelve más violento.

En enero el servicio de streaming dio a conocer que ya se encontraban en la filmación de la cuarta temporada de la serie que se ha convertido en una de las favoritas del público por evocar la nostalgia de los años 80. Sin embargo, la fecha de estreno aún se desconoce, aunque el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, anunció que será a finales de 2021.