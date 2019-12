¿Tenet, la nueva producción de Christopher Nolan, podría ser una secuela de la cinta Origen?

Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, ya lanzó su impactante primer tráiler. Un adelanto que apunta hacia un nuevo blockbuster con un concepto peculiar, y que podría incluir uno de los elementos favoritos de Nolan: los viajes en el tiempo. De ahí que muchos de los seguidores del realizador se pregunten si Tenet podría ser, en realidad, una secuela de Origen.

De hecho, tal y como especula CBR, la nueva película de Nolan parece tener un concepto muy similar a la del filme de 2010 protagonizado por Leonardo DiCaprio, situada en un mundo en el que las personas podían introducir sus conciencias en los sueños de otras personas, de manera que podían robar sus ideas.

Por su parte, según lo visto en su primer tráiler, Tenet parece tener lugar en un mundo en el que el ser humano es capaz de manejar el tiempo a su antojo, un logro que podría haberse conseguido a través de grandes avances tecnológicos. Por tanto, algo más que similar a la tecnología para introducirse en los sueños que aparecía en Origen, y que podría ser la pista fundamental que situara estas dos películas en el mismo universo.

A pesar de los parecidos entre ambos filmes, hay que tener en cuenta que el particular aspecto que Tenet luce en su tráiler es el habitual en la obra de Nolan, un director con una estética diferenciadora como una de las características su filmografía. Además, el realizador no ha hecho ninguna conexión entre sus películas a excepción de la trilogía de El Caballero de la noche, por lo que no hay precedentes de secuelas en el resto de sus cintas.

MICHAEL CAINE, ¿NEXO DE TENET Y ORIGEN?

La presencia de Michael Caine en Tenet podría ser clave. El mítico actor inglés ya fue parte del reparto de Origen, y el hecho de que repita en la nueva película de Nolan podría convertirle en un personaje fundamental. De hecho, en la cinta de 2010, Caine interpretaba a un profesor universitario con particulares conocimientos sobre la tecnología de control de sueño, por lo que su rol podría ser el que sirviera de enlace a las dos obras.

Eso sí, hasta la llegada de la película, que se estrenará el 17 de julio de 2020, será imposible saber si hay una conexión real entre Tenet y Origen. La nueva cinta de Nolan cuenta en su elenco con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clemence Poesy, Michael Caine y Kenneth Branagh.

Fuente: Sin Embargo