Tecladista de Bon Jovi, da positivo a COVID-19

El músico estadounidense David Bryan, de 58 años, reconocido por ser el tecladista de la agrupación Bon Jovi, anunció a través de sus redes sociales, que resultó dio positivo en prueba de COVID-19.

Acabo de recibir mis resultados hoy y obtuve resultados positivos para el coronavirus. He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. Por favor no tengas miedo. Es la gripe, no la peste”, escribió.