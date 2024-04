Taylor Swift y Travis Kelce, de nuevo juntos, disfrutan de Coachella

Taylor Swift y Travis Kelce eran una de las parejas más esperadas este fin de semana en Coachella y no decepcionaron. Luego de que hace unos días la intérprete de Karma y Shake it off fue vista sin su novio en un pub de West Hollywood, ahora la pareja del momento volvió a las andadas y disfrutaron del festival de música que se lleva a cabo estos fines de semana en Indio, California.

Taylor Swift y Travis Kelce disfrutan de Coachella

Taylor Swift demostró que es súper fan de sus amigos músicos y, junto a su novio Travis Kelce, estuvo presente en los shows que Jack Antonoff y su grupo Bleachers, así como la rapera Ice Spice, dieron la noche del sábado en el festival de Coachella.

Los fotógrafos captaron a la cantante y al campeón de la NFL caminando de la mano entre la gente (resguardados por su equipo de seguridad) y la sonrisa de Travis lo dijo todo: están felices, enamorados y, al igual que las miles de personas que se dieron cita en este hot spot del desierto californiano, se olvidaron un rato de su status de súper estrellas y disfrutaron de la música y, sobre todo, de estar juntos.

Ice Spice y Bleachers, los shows que Taylor Swift y Travis Kelce vieron en Coachella

Mientras que The Eras Tour se encuentra en una pausa, para retomar sus presentaciones en mayo próximo en Francia, Taylor Swift aprovechó este fin de semana para convertirse en una fan y amante de la música y, en compañía de Travis Kelce, estuvo en el festival de Coachella.

Ahí, la cantante y el jugador de la NFL, ambos de 34 años, disfrutaron de al menos dos de las presentaciones que resultaban más significativas para ellos, ya que se trataba de dos grandes amigos de Taylor Swift dentro de la industria de la música. La de la rapera Ice Spice, quien se ha vuelto inseparable e incondicional de Taylor (estuvo con ella en el Super Bowl), y quien anoche también les hizo “mal tercio” (aunque eso no pareció importarle a Travis) y los acompañó a ver el show de Bleachers, la banda de Jack Antonoff, gran amigo de la intérprete de Look what you made me do, y a quien le causó un alboroto el día de su boda.

Taylor Swift se prepara para retomar ‘The Eras Tour’

Hace unos días, Taylor Swift y Travis Kelce demostraron que su relación está muy bien equilibrada y que cada uno se toma su tiempo y su espacio para realizar actividades por separado. De esta forma, la cantante estuvo con una amiga y otras personas en un pub de West Hollywood, en Los Ángeles, donde fue vista en plan muy relajado mientras disfrutaba de la velada.

Por ahora, la agenda de Travis está un poco más holgada, ya que la NFL regresará hasta septiembre próximo. Por el contrario, a Taylor Swift le quedan unos cuantos días libres antes de que haga maletas y vuele a París, donde se presentará cuatro noches seguidas, del 9 al 12 de mayo, y dé inicio la parte europea de su gira mundial The Eras Tour, con la que en 2023 arrasó y –finalmente– se encontró con sus fans mexicanos.