Taylor Swift revela que sufrió un desorden alimenticio por culpa del comentario de un fan

Queda muy poco para que la plataforma de streaming Netflix estrene Miss Americana, el documental sigue los pasos de la Taylor Swift durante varios años de su vida. En él podremos ver algunos de los aspectos más íntimos de la superestrella, donde se abre para mostrar a todo el mundo, y en especial a sus seguidores, todos los problemas que ha sufrido a lo largo de su vida.

Aunque el documental todavía no se ha estrenado ya conocemos algunos de los temas sobre los que se hablará; por ejemplo, el tumor cerebral que sufre su madre. Ahora, Taylor Swift se ha sincerado en la revista Variety acerca del trastorno alimenticio que sufrió siendo muy joven por culpa de los comentarios de algunos de sus seguidores.

Según cuenta el artista todo comenzó cuando al principio de su carrera se publicaron unas fotos suyas: “Se publicó una foto en la que yo salía y en la que parecía que mi panza era demasiado grande. Alguien dijo que me veía embarazada… y eso desencadenó que dejara de comer”, recuerda la cantante.

Esta situación afectó gravemente a la joven tanto lo personal como en lo profesional, afectando sus giras: “Ahora, me doy cuenta, de que si comes tienes energía, te haces más fuerte, puedes hacer todos estos conciertos y no te sientes nerviosa”, afirmó.

Tras esto, Taylor ha contando en la revista que al principio no sabía si relatar lo ocurrido en el documental de Netflix o no: “no sabía si me iba a sentir cómoda hablando de mi cuerpo y hablando de las cosas por las que he pasado en términos de lo poco saludable que ha sido para mí”.

Actualmente la cantante vive un gran momento profesional después de ser proclamada como artista la década, y el documental qué estrenará Netflix promete convertirse en un gran éxito.

Fuente: Sin Embargo