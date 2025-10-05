Taylor Swift revela cómo Travis Kelce le pidió matrimonio y quiénes podrían estar en su boda

Durante la promoción de su reciente álbum, The Life of a Showgirl, Taylor Swift fue invitada a The Graham Norton Show y al programa de radio de Greg James, en donde habló por primera vez sobre la romántica propuesta de matrimonio que le hizo Travis Kelce, pero también dio detalles sobre qué personajes estarán invitados a su esperada boda.

Taylor Swift revela cómo Travis Kelce le propuso matrimonio

En medio de la promoción de su nuevo álbum, Taylor Swift estuvo en The Graham Norton Show, donde dio detalles sobre su pedida, pero también una que otra pista sobre su próxima boda con Travis Kelce.

Durante la plática, la cantante contó que se llevó una gran sorpresa cuando el jugador de los Kansas City Chiefs se hincó para darle el anillo. «Realmente me sorprendió muchísimo», dijo Swift.

“Mientras hablábamos en su podcast, mandó construir un jardín completo en la parte trasera de su casa para proponerme matrimonio”, continuó. “Lo dio todo: un 10 de 10”.

Aunque la cantante fue cuestionada sobre los próximos planes de boda, Taylor permaneció en silencio y respondió: «Ya lo sabrás», le dijo Swift al presentador del programa de entrevistas del Reino Unido.

«Primero quiero hacer lo del álbum y la boda es lo que viene después en cuanto a planificación. Creo que será divertido planificarlo”, agregó.

Taylor Swift da pistas de los invitados que estarán en su boda

En otra reciente entrevista con Greg James para BBC Radio 1 como parte de la promoción de The Life of a Showgirl, Taylor Swift no solo habló de su nuevo lanzamiento.

La cantante de «Opalite» dejó caer más de una revelación inesperada, incluído un comentario sobre su boda con Travis Kelce.

“Tú y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, más que Travis”, le dijo el conductor en tono cómplice la cantante. “Necesito asegurarme de que tenga buena onda. Creo que es un gran tipo, pero necesito asegurarme”.

Taylor talking about Travis to Greg James ♥️ pic.twitter.com/spayE7dXkz — 🏈👑❤️‍🔥 | fan acct. (@TayvisHaze) October 3, 2025

Aunque la intérprete de «Fate of Ophelia» mantuvo en secreto sus planes nupciales y los de su prometido, la cantante de pop reveló al menos una persona que será invitada a la ceremonia: «Lo que va a hacer en cuanto te vea en nuestra boda», respondió Taylor. «Eso va a pasar».

«¿Voy?» preguntó James en estado de shock antes de que Swift respondiera: «Obviamente».

Lo que se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto a través de una publicación conjunta en Instagram, en donde compartieron fotos del momento íntimo en el que él le propuso matrimonio.

En dicha publicación, usaron la frase: “Your English teacher and your gym teacher are getting married”.

Hasta ahora, no se ha revelado una fecha concreta ni detalles confirmados del lugar. Sin embargo, medios estadounidenses apuntan a que Taylor y Travis podrían casarse en Rhode Island a finales de 2026.

Por otro lado, la cantante ha dicho que primero quiere enfocarse en su nuevo álbum The Life of a Showgirl, antes de sumergirse completamente en los preparativos de su boda.

Un detalle adicional: Kelce reveló en su podcast New Heights que, al planear la boda, él y Taylor son “personas de música en vivo”, lo que sugiere que quizá en su fiesta hayan actuaciones en vivo en lugar de un DJ convencional.

Con información de Quién