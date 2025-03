La cantante y amiga cercana de Blake Lively podría testificar en medio de la batalla legal de los coprotagonistas de ‘It ends with us’.

En medio de las demandas y contrademandas que enfrentan Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni quienes se verán las caras en un juicio el 9 de marzo del próximo año, ahora salió a la luz que Taylor Swift, amiga íntima de la actriz, podría ser llamada para declarar bajo juramento por parte del productor estadounidense.

Taylor Swift podría ser parte del juicio de Blake Lively y Justin Baldoni

Aunque falta un año para que se lleve a cabo el juicio de Justin Baldoni, Blake Lively y Ryan Reynolds, han salido a la luz algunos detalles del encuentro.

Una fuente cercana al Daily Mail reveló que Taylor Swift, amiga cercana de la actriz, podría ser llamada a declarar bajo juramento por parte del actor y productor estadounidense. Esto debido a que Baldoni busca demostrar que su coprotagonista lo amenazó con utilizar su poder en la industria, involucrando a Ryan Reynolds y Taylor Swift.

Blake Lively y Justin Baldoni (Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

Blake Lively se habría comparado con ‘Khaleesi’ de ‘Game of Thrones’

«Si alguna vez ves Game of Thrones, te darás cuenta que soy Khaleesi y, como ella, tengo algunos dragones. Para bien o para mal, pero generalmente para bien, porque mis dragones también protegen a aquellos por quienes lucho. Así que, en realidad, todos nos beneficiamos de esos maravillosos monstruos míos. Tú también lo harás, te lo prometo», habría escrito Blake Lively en un mensaje de texto dirigido a Baldoni.

Taylor Swift, Blake Lively y Ryan Reynolds. (Getty Images)

Sin embargo, la intérprete de «Karma» no sería la única famosa que estaría citada a testificar en el juicio. Todo parece indicar que también asistirán las actrices Jenny Slate e Isabela Ferrer.

El encuentro entre Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni

Justin Baldoni señaló en su demanda que,en una ocasión, Blake Lively invitó a Ryan Reynolds y a Taylor Swift a una reunión en su casa con Baldoni, con el fin de presionar a su coprotagonista de It ends with us en algunas negociaciones creativas de la cinta.

Asimismo, el actor y productor apuntó que Blake llamó a Taylor su «dragón», una forma de dar a entender que la cantante estaría a favor de todo lo que declare la actriz.