Selena Gomez contó que Taylor Swift lloró por primera vez al escuchar su canción «Lose You to Love Me», antes de su lanzamiento en 2020.

La gran amistad que existe entre Selena Gomez y Taylor Swift es una de las más sólidas y admiradas en la industria musical, destacándose por su apoyo incondicional y la conexión que han tenido a lo largo de los años.

Taylor Swift lloró al escuchar la canción más profunda de Selena Gomez

Un momento particularmente emotivo ocurrió cuando Selena Gomez compartió con Taylor Swift una de sus composiciones más personales, lo que provocó una conmovedora reacción por parte de la intérprete de Love Story.

Durante una reciente entrevista en iHeartRadio, Selena relató cómo, al escuchar por primera vez su canción Lose You to Love Me antes de su lanzamiento en 2020, tanto Taylor como su madre, Andrea Swift, no pudieron evitar emocionarse hasta las lágrimas.

Esta reacción, a su vez, también hizo que Selena se emocionara profundamente, subrayando el impacto emocional que su música tiene en aquellos cercanos a ella.

Selena Gomez Taylor Swift (Getty Images )

La declaración fue hecha durante la promoción de su nuevo álbum I Said I Love You First, lanzado el 21 de marzo de 2025, en colaboración con su prometido, el productor musical Benny Blanco.

“Cuando les puse ‘Lose You to Love Me’ justo antes de que saliera, ella y su mamá comenzaron a llorar, y luego yo también lloré”, aseguró Selena Gomez.

¿De qué habla ‘Lose You to Love Me’, canción de Selena Gomez?

La canción fue finalmente lanzada como el sencillo principal del álbum Rare, que salió bajo el sello de Interscope Records en enero de 2020.

Esta canción fue interpretada por los fans de Selena como una alusión al final de la relación entre Selena Gomez y el cantante canadiense Justin Bieber, cuya separación definitiva tuvo lugar en 2018.



«Escribí esta canción hace un año… Obviamente es muy emocional. es interesante ver cuán lejos he llegado desde ese entonces hasta ahora. Compartir mi historia es exactamente lo que siempre he hecho. No puedo pretender que no estuve pasando por algo, cuando es obvio que había estado pasando por ello», explicó Selena en 2019.