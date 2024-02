Taylor Swift llega al Super Bowl LVIII para apoyar a Travis Kelce

Bien está lo que bien acaba, y Taylor Swift ha llegado al Super Bowl LVIII.

Después de muchas especulaciones sobre si Swift podría llegar a Las Vegas el domingo, a pesar de la escala del concierto Eras Tour de la cantante y compositora en Tokio el sábado, llegó al Allegiant Stadium a tiempo para apoyar a su novio, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Taylor Swift is here with Ice Spice and Blake Lively! #SBLVIII pic.twitter.com/0x4XIDRupW

— NFL (@NFL) February 11, 2024