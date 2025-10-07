Taylor Swift le responde a los ‘haters’ que critican su nuevo álbum: «No soy la policía del arte»

Tras las críticas que ha recibido su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’, Taylor Swift dejó en claro que toda opinión es válida.

Con el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl, Taylor Swift volvió a estar en el centro de la conversación.

Aunque muchos fans celebran esta nueva etapa en su carrera, otros han mostrado su descontento por el estilo y las letras de sus canciones. Ante las críticas, la cantante no se quedó callada y respondió directamente a quienes no conectaron con su más reciente trabajo.

Taylor Swift responde a quienes no les gustó su nuevo álbum

Durante una entrevista reciente en The Zane Lowe Show de Apple Music, Taylor Swift abordó las opiniones negativas que algunos fans y usuarios de redes sociales han expresado sobreThe Life of a Showgirl. En vez de ponerse a la defensiva, la cantante tomó las críticas con calma.

«Si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y estás diciendo mi nombre o el título del álbum, me estás ayudando», explicó.

«Y el arte… tengo mucho respeto por las opiniones subjetivas sobre el arte. No soy la policía del arte. Es decir, todos tienen derecho a sentir exactamente lo que quieran. Nuestro objetivo como artistas es ser un espejo», señaló la cantante y compositora de 35 años.

Críticas al nuevo disco de Taylor Swift dan visibilidad al proyecto, sean buenas o malas

La intérprete de «Opalite» dejó claro que cualquier tipo de conversación (positiva o negativa) contribuye a la visibilidad de su proyecto y que, como artista, prefiere abrazar esa exposición en vez de resistirse a ella.

Por otro lado, Taylor Swift también reflexionó sobre cómo las experiencias personales influyen en la forma en que sus fans se conectan con su música.

«Muchas veces, un álbum es una forma muy intensa de mirarte a ti mismo. Lo que estés viviendo en tu vida va a influir en si te identificas o no con la música que estoy lanzando en ese momento», dijo.

«Algo que me encanta ver que dicen mis fans es: ‘Antes no conectaba con Reputation, y ahora que he pasado por otras cosas en mi vida, ese es mi álbum favorito'», se defendió.

Taylor Swift (Instagram)

Las críticas contra la nueva era de Taylor Swift

The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de estudio de Taylor Swift, ha generado opiniones divididas. Mientras algunos fans expresaron su decepción, calificando el disco de “aburrido”, “básico” o “menos profundo” que trabajos anteriores como Folklore o Evermore, otros celebraron el cambio, el nuevo sonido, la energía más «juguetona» y las sorpresas temáticas presentes en canciones como «Wood», «Actually Romantic» u «Opalite».

Una de las críticas más sonadas contra el nuevo disco de Taylor Swift apunta a que, durante la promoción del álbum, la cantante presentó su nuevo proyecto con una imagen más sexy y poderosa en comparación con sus trabajos anteriores y su estilo personal habitual, y al final el resultado no fue tan intenso o íntimo como habrían imaginado.

Incluso hubo quienes señalaron que esperaban algo con las vibes de la icónica canción «Lady Marmalade» de Christina Aguilera, Mýa, Lil’ Kim y Pink, pero terminaron decepcionados con el resultado.