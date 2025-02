Taylor Swift es su inspiración: Travis Kelce está obligado a ganar el Super Bowl

Llegó el día, este domingo 9 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LIX y la mayor inspiración de Travis Kelce frente a la posibilidad de un nuevo campeonato en la NFL con los Kansas City Chiefs es, como podemos adivinarlo, su novia Taylor Swift, cuyo arduo trabajo durante The Eras World Tour es un incentivo para ganar el partido en el que enfrentará a las Philadelphia Eagles.

Taylor Swift inspira a Travis Kelce a ganar el Super Bowl

Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el media day, previo al Super Bowl que se juega este domingo, Travis Kelce, de 35 años, habló sin reparo sobre la gran admiración que siente por su novia Taylor Swift y cómo su energía –no sólo en sus partidos, sino en los escenarios– son un gran aliciente para dar lo mejor de sí mismo junto al equipo de Kansas City Chiefs, comandado por el mariscal de campo, Patrick Mahomes.

El ‘show’ que todos queremos ver:

“ Lo que vi en esa gira el año pasado fue extraordinario. Ver cómo viaja semana tras semana de un país a otro y lo insoportable que es para su cuerpo y su mente, y no sólo para ella. Era toda su gira. (Ella) era una máquina absoluta y era algo que podía admirar viéndola», confesó la estrella de los Chiefs ante la prensa sobre el trabajo de la cantante, también de 35 años, en la gira de conciertos que batió todos los récords y la consolidó como la cantante más exitosa de su generación.

Así se preparó Travis Kelce para buscar el tricampeonato en la NFL

Ante el escenario de conseguir un tricampeonato al hilo con los Kansas City Chiefs, la posibilidad de un retiro ha flotado en el ambiente, pero Travis Kelce dejó en claro que, por ahora, tiene su mente y su cuerpo centrados en el partido de este domingo.

“He comido bien. No he bebido tanto, un poco menos de kilos esta semana. Así que espero poder huir de algunas Águilas ahí fuera», bromeó el jugador de Kansas City, quien ha sido señalado por influir en la manera de tomar alcohol de la intérprete de “Shake it off”.

¿Travis Kelce se retira? ¿Qué pasará con el novio de Taylor Swift tras el Super Bowl?

Mientras tanto, una informante afirmó a Daily Mail recientemente que Travis Kelce «no está listo para retirarse» de la NFL, a pesar de que tiene opciones profesionales si decidiera alejarse del futbol americano.

¿Se acerca el final?

“Cuando se trata de su éxito en la actuación y podcasting y viendo las oportunidades que su hermano (Jason) ha tenido después de su retiro, Travis no está listo para retirarse en este momento», dijo el informante al medio británico.

En este sentido, dijo la fuente, el resultado del Super Bowl no tendrá ninguna relación con el futuro de Travis, pero es un hecho que todo el mundo espera que el novio de Taylor Swift se corone campeón de la NFL una vez más.

«Ya sea que los Chiefs ganen o pierdan, a él le gustaría ir por el four-peat o vengar la derrota en el Super Bowl y le encantaría tratar de volver allí. Él sabe que estará en buena forma profesional y personalmente cuando se retire, pero quiere seguir en la liga”, dijo la fuente.

“Todavía cree que tiene más que dar. Haz la misma pregunta el año que viene, entonces podríamos tener una conversación, pero en este momento todas sus intenciones son quedarse con los Chiefs y jugar en la NFL la próxima temporada, ganen o pierdan el Super Bowl», concluyó.