Taylor Swift dona cien mil dólares a una pequeña fan que lucha contra el cáncer

Taylor Swift hizo una generosa donación a una fan que lucha contra el cáncer cerebral en etapa 4. La estrella del pop le regaló 100,000 dólares a los papás de una niña de 2 años llamada Lilah, a quien le diagnosticaron la enfermedad después de sufrir una convulsión cuando tenía solo 18 meses de edad.

La cantante se enteró de la difícil situación de la niña después de que la mamá de la pequeña, Katelynn Smoot, compartiera la grave situación por la que atraviesa su hija en redes sociales durante los últimos meses.

Una mamá intenta recaudar dinero para el tratamiento de cáncer de su hija

La mujer compartió la historia de la lucha de su hija contra el cáncer cerebral mientras intentaba recaudar fondos para el tratamiento a través de una campaña de GoFundMe activa desde marzo. Según la plataforma, el tipo de cáncer que padece la niña es raro y agresivo, y solo hay 58 casos conocidos en Estados Unidos el año pasado. Mientras lucha contra la enfermedad, Lilah se ha visto obligada a entrar y salir del hospital durante gran parte de su vida.

Smoot publicó un video, titulado «Apoya Lilah» a través de su TikTok en el que aparece la niña describiendo a Taylor Swift como su «amiga» mientras miraba a la cantante en su iPad: «Esto podría ser mi culpa», escribió Katelynn el clip, mientras bromeaba diciendo que ella había hecho que su hija se convirtiera en una ‘Swiftie’.

“Originalmente, Lilah iba a llamarse Willow», haciendo referencia a la canción de Swift. «Estuvimos decididas a usar ese nombre durante todo mi embarazo, pero al final nos decidimos por Lilah. Escuché a Taylor durante todo mi embarazo y luego di a luz a una mini Swiftie. A Lilah le encanta la música de Taylor y durante su tratamiento contra el cáncer siempre la disfrutó», continuó. «Espero que Lilah supere este diagnóstico y algún día pueda ir a un concierto de Taylor Swift en persona. Sé que le encantaría».

Taylor Swift dona 100.000 dólares a una pequeña fan

Una semana después, Taylor Swift hizo una donación y junto al regalo dejó un mensaje para la pequeña: «¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah!», escribió la cantante «Con cariño, Taylor», agregó.

Tras la donación, Katelynn compartió un mensaje de agradecimiento a la cantante por su generosidad: «¿Es esto la vida real?», escribió junto a un video, en el que aparecía con su hija bailando la nueva canción de Swift, «The Fate of Ophelia”.

“Muchísimas gracias Taylor Swift. Estoy en shock. Esto significa muchísimo para nosotros. No tengo palabras para expresar lo increíblemente agradecidos que estamos. Tyler y yo podemos concentrarnos en nuestra pequeña y en estar juntos como familia».

La generosidad de Taylor no es nueva. En marzo de 2021, la cantante y su mamá, Andrea Swift, donaron 50.000 dólares para ayudar a Vickie Quarles, una madre de cinco hijos, tras el fallecimiento de su esposo a causa de la Covid-19.

Con información de Quién