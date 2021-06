Taylor Swift anuncia nueva versión de ‘Red’; tendrá los 30 temas que escribió originalmente para el álbum

Taylor Swift anunció que regrabará su disco Red, el cual saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre. La nueva versión del álbum, que originalmente se estrenó en 2012, estará compuesto por las 30 canciones que se plantearon en un inicio para el disco.

“Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para aquellos que tienen el corazón roto. En la tierra de los corazones rotos hay momentos de fuerza, independencia y rebelión que están intrincadamente tejidos con el duelo, vulnerabilidad paralizante y desesperanza”, escribió la intérprete de The Last Time para dar a conocer la noticia a sus fans.

“Esta será la primera vez que escuche las 30 canciones que debían ir en Red, y bueno, uno de ellos dura incluso 10 minutos”, añadió la originaria de Pennsylvania.

Red fue respaldado por el sello discográfico Big Machine, con este material discográfico, su cuarto disco de estudio, consiguió la nominación al mejor álbum country en los premios Grammy de 2014 y vendió más de 7.5 millones de copias.

En 2019 Swift informó sus intenciones de volver a grabar sus primeros seis álbumes de estudio después de que Scooter Braun se hizo con las grabaciones maestras. Comenzó a regrabar sus álbumes en noviembre pasado, un mes antes del estreno de Evermore y cuatro meses de que Folklore ganara el Grammy al álbum del año, convirtiendo a la cantante en la única artista femenina con tres trofeos de álbum del año en historia de los Grammy.

“Va a ser divertido, porque se sentirá como recuperar la libertad y recuperar lo que es mío. Cuando creé (estas canciones), no sabía lo que llegarían a ser. Volver a entrar y saber que significó algo para la gente es en realidad una forma realmente hermosa de celebrar lo que los fans han hecho por mi música”, señaló Taylor a Billboard.