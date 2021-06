Tatiana sugiere ley que regule las letras del reggaetón; promueven la misoginia

Tatiana se ha caracterizado por ser una cantante que promueve mensajes positivos, es por eso que ahora la Reina de los Niños se ha pronunciado en contra de las letras de algunas canciones de reguetón, en especial aquellas que promueven la misoginia e incluso mencionó que sería buena idea que existiera una ley para regular este tema.

En una entrevista con varios medios, la cual fue retomada por Sale el Sol, Tatiana fue cuestionada sobre el reguetón, un género musical que desde hace unos años ha ganado gran popularidad entre los jóvenes, algunos de ellos crecieron con las canciones infantiles de la cantante.

Ante la pregunta, Tatiana mencionó que sería buena idea que existiera una ley que regulara la reproducción de canciones de reguetón que promueven temas como la misoginia.

“Sí me gustaría (que existiera una ley) porque lo escuchas en todos lados. De repente estás en un restaurante y no tienes porque estar viendo algo que no debe tu familia o escuchando una letra misógina”.

Tatiana mencionó que le gustaría que hubiera un poco de censura a las canciones que hablan de temas delicados, aunque aclaró que está a favor de la libertad de expresión.

“Me gustaría que hubiera tantita censura, estoy de acuerdo en la libertad de expresión, pero hay cosas que está hasta ilegal cantarlas”.

Finalmente, la cantante añadió que en las redes sociales es correcto escuchar estas canciones, pero que en lugares públicos o medios masivos como radio y televisión deberían de censurar dichas canciones.

“Cuando estás promoviendo la misoginia y el maltrato es ilegal, no se debería de poner. Si lo quieren poner en redes sociales eso está abierto, pero radio, prensa y televisión sí tiene que haber un regulamiento y una censura bonita”.

Tatiana no es la primera famosa en pronunciarse en contra de las letras de reguetón, hace un tiempo Alex Syntek también dijo que el género urbano no le gusta y que no lo considera música. Otra cantante que opina lo mismo es Karina, quien no dudó en arremeter en contra de Bad Bunny.

