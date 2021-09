Adelantándose un mes a su estreno en EEUU, Dune inició su recorrido en la taquilla global por 24 mercados internacionales con resultados excepcionales. Sumó $36.8 millones de dólares (MDD), una cantidad que no dice mucho si EEUU y China no están en la ecuación, pero si lo comparamos con otros estrenos de la Era-Covid, la rompió en serio. En mismos mercados, su debut fue 5% superior a Tenet, 33% superior a Black Widow y 80% por encima de de Godzilla vs Kong. Los expertos de la industria pronosticaban un arranque entre $20-$25 MDD, debido a que no quedaba claro si solo sería un evento para fans del libro o si funcionaría como un ambicioso blockbuster, al estilo Christopher Nolan.

El filme de Denis Villeneuve sumó, además, 10% de su taquilla ($3.6 MDD) en 142 pantallas IMAX, y estableció un nuevo récord para la Era-Covid en 10 mercados (superando a Black Widow o F9): Rusia, Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia, Ucrania, Hong Kong y Singapur.

Sus mejores debuts fueron Rusia ($7.6 MDD, 2º mayor debut de septiembre en la historia, cerca de Eso), Francia ($7.5, mejor debut de WB en pandemia), Alemania ($4.9), Italia ($2.6) y España ($2.2). Como ya se aproxima (ahora sí) el estreno de Sin tiempo para morir, sus siguientes debuts serán hasta el 20 de octubre (Reino Unido, Corea del Sur) y luego el 22 de octubre (China y EEUU, este último en estreno simultáneo con HBO Max). E

1

Taquilla global: Dune con mejor debut que Tenet y Black Widow

Denis Villeneuve logra un estreno sólido a un mes de llegar a Estados Unidos.

Adelantándose un mes a su estreno en EEUU, Dune inició su recorrido en la taquilla global por 24 mercados internacionales con resultados excepcionales. Sumó $36.8 millones de dólares (MDD), una cantidad que no dice mucho si EEUU y China no están en la ecuación, pero si lo comparamos con otros estrenos de la Era-Covid, la rompió en serio. En mismos mercados, su debut fue 5% superior a Tenet, 33% superior a Black Widow y 80% por encima de de Godzilla vs Kong. Los expertos de la industria pronosticaban un arranque entre $20-$25 MDD, debido a que no quedaba claro si solo sería un evento para fans del libro o si funcionaría como un ambicioso blockbuster, al estilo Christopher Nolan.

El filme de Denis Villeneuve sumó, además, 10% de su taquilla ($3.6 MDD) en 142 pantallas IMAX, y estableció un nuevo récord para la Era-Covid en 10 mercados (superando a Black Widow o F9): Rusia, Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia, Ucrania, Hong Kong y Singapur.

Sus mejores debuts fueron Rusia ($7.6 MDD, 2º mayor debut de septiembre en la historia, cerca de Eso), Francia ($7.5, mejor debut de WB en pandemia), Alemania ($4.9), Italia ($2.6) y España ($2.2). Como ya se aproxima (ahora sí) el estreno de Sin tiempo para morir, sus siguientes debuts serán hasta el 20 de octubre (Reino Unido, Corea del Sur) y luego el 22 de octubre (China y EEUU, este último en estreno simultáneo con HBO Max). E

película shang-chi

Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos

La película 25 del MCU fue la campeona global por 3ª semana consecutiva, con $42.0 MDD. En EEUU sumó $21.7 MDD (apenas perdió 37%), y llevó su acumulado a $176.9 MDD. En su camino, rebasó a Rápidos y Furiosos 9 y ya es la 2a película más taquillera de la Era-Covid, detrás de Black Widow ($183.2) a la cual rebasará la siguiente semana.

En 43 territorios overseas, Shang Chi sumó $20.3 MDD, para un acumulado de $143.7 MDD. Mantuvo el liderato en mercados como Australia, Brasil, México y Reino Unido, siendo este último su mayor aportador ($21.8), seguido por Corea del Sur ($12.6), Francia ($9.2), Rusia ($7.6) y Japón ($7.0). De su estreno en China no hay noticias, y al parecer no las habrá en un rato porque los siguientes estrenos hollywoodenses son Dune y Sin tiempo para morir.

Con $320.6 MDD globales ($24.5 millones cortesía del formato IMAX), ya es el 4o mayor éxito hollywoodense de 2021.

Free Guy: Perdiendo el control

La comedia que empezó en Fox y terminó en Disney será este 21 de septiembre a la 5ª película hollywoodense de 2021 que rebasa los $300 MDD. Hasta el domingo sumaba $298.3 MDD, de los cuales $21.0 MDD son del formato IMAX.

En EEUU perdió 10%, regresó al 2o puesto en taquilla (la competencia es mínima) y llevó su acumulado a $108.6 MDD en su 6ª semana. En 49 mercados internacionales, Ryan Reynolds sumó $8.4 MDD, llevando su acumulado a $189.7 MDD. De ese total, casi la mitad ($85.6 MDD) provienen de China, donde es el 3er mayor éxito hollywoodense de la Era-Covid.

Cry Macho

Lo nuevo de Clint Eastwood (la 25ª película que dirige y estelariza en 50 años como director) tuvo un mal debut. Con 53% en Rotten Tomatoes y estreno simultáneo en HBO Max, apenas sumó $4.5 MDD en 3,967 cines. En 18 mercados overseas, añadió apenas $0.35 MDD).

Solo como referente: The Mule, la cinta previa del director, debutó en diciembre de 2018 y sumó $17.5 MDD en su debut, finalizando con $103.8 MDD solo en EEUU.

Paw Patrol: La película

Finalmente sucedió: los animalitos cruzaron los 9 dígitos y hoy suman $103.2 MDD globales. En EEUU cumplen un mes en cartelera y acumulan $37.1 MDD, y al finalizar su paso por los cines quedarán a 20% de distancia de Raya y el último dragón.

En 55 mercados internacionales llegaron a $66.1 MDD ($5.6 esta semana), siendo su mejor debut Australia ($0.7 MDD, con el 60% de las salas cerradas). Sus territorios top son Reino Unido ($10.4), Francia ($9.8) y Alemania ($9.4). El viernes llega a Italia.

Otras películas en pantallas internacionales

Malignant. Su total global asciende a míseros $24.6 MDD globales. En EEUU se estancó en $9.8 MDD, y en 70 mercados overseas acumula $14.8 MDD.

Su total global asciende a míseros $24.6 MDD globales. En EEUU se estancó en $9.8 MDD, y en 70 mercados overseas acumula $14.8 MDD. Escape Room 2. A nivel global, esta semana rebasará los $50 MDD. Casi la mitad proviene de mercados overseas, que suman $24.1 MDD.

A nivel global, esta semana rebasará los $50 MDD. Casi la mitad proviene de mercados overseas, que suman $24.1 MDD. Un jefe en pañales 2. De a poquito, la animación ya llegó a $110 MDD globales. Los mercados overseas cooperan con $52.7 MDD.

De a poquito, la animación ya llegó a $110 MDD globales. Los mercados overseas cooperan con $52.7 MDD. Candyman. Su acumulado global avanzó a $65.2 MDD, de los cuales $12 MDD son cortesía de 37 mercados overseas y $53.1 MDD de EEUU.

Su acumulado global avanzó a $65.2 MDD, de los cuales $12 MDD son cortesía de 37 mercados overseas y $53.1 MDD de EEUU. Cop Shop. Lo nuevo de Gerard Butler nació muerto: $2.31 MDD en 3,005 cines de EEUU, a pesar de sus buenas críticas.

Lo nuevo de Gerard Butler nació muerto: $2.31 MDD en 3,005 cines de EEUU, a pesar de sus buenas críticas. The Eyes of Tammy Faye. Aún con críticas positivas para Jessica Chastain y Andrew Garfield en el Festival de Toronto, solo sumó $0.67 MDD en 450 cines de EEUU.

Top 10. Taquilla global

Fin de semana 38. Del 17 al 19 de septiembre de 2021

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos $42,000,000 (44) Dune $36,800,000 (24) Cloudy Mountain $18,648,000 (1) Free Guy: Perdiendo el control $13,600,000 (49) Paw Patrol: La película $7,350,000 (56) Malignant $5,780,000 (71) Cry Macho $4,865,000 (19) All About My Mother (Guan Yu Wo Ma De Yi Qie) $4,667,000 (1) Raging Fire $4,481,000 (5) Candyman $4,131,000 (42)

Fuente: CinePremiere