Taquilla de Bob Marley hunde aún más a Madame Web y sus terribles críticas

La gente ya está cansada de malas películas de cómics y superhéroes, tal como lo demuestra la taquilla de Bob Marley: One Love, que destrozó a Madame Web.

Sin grandes despliegues de publicidad y sin hacer mucho ruido, la taquilla de Bob Marley: One Love consiguió unos sorprendentes 80 mdd (1.3 mil mdp) en su primer fin de semana.

No sólo eso, es el mejor estreno en lo que va de 2024 y la segunda película de Paramount que se posiciona como primer lugar de taquilla en dos meses seguidos (la primera fue Chicas Pesadas).

Bob Marley: One Love costó 70 mdd (1.1 mil mdp), necesita unos 200 mdd (3.4 mil mdp) para entregar ganancias a Paramount; los pronósticos son buenos tomando en cuenta que su principal competencia, Duna Parte 2, llega en dos semanas.

La taquilla de Bob Marley: One Love aplasta a Madame Web

Si bien muchos pensaban que Madame Web se llevaría el fin de semana a pesar de ser una pésima película, no contaba con el poder de la taquilla de Bob Marley: One Love.

En su primer fin de semana, Madame Web consiguió 51.5 mdd (878 mdp), muy lejos de la taquilla de Bob Marley: One Love.

También lejos de los 80 mdd (1.3 mil mdp) que le costó la producción a Sony; de hecho analistas consideran que no conseguirá siquiera acercarse a los 250 mdd (4.2 mil mdp) que necesita para generar ganancias.

Sin embargo, el truco de Madame Web y otras producciones del estilo de Sony no es que sean grandes éxitos, sino que sigan saliendo para que la empresa mantenga control sobre los derechos de Spider-Man.

De lo contrario, el Hombre Araña regresaría a Marvel Studios y Disney, cosa que no le conviene a la compañía japonesa.

Primer lugar de la taquilla de Bob Marley: One Love muestra los efectos de las huelgas en Hollywood

Si bien nadie le quita el mérito a la taquilla de Bob Marley: One Love, su éxito también se debe a los estragos de las huelgas en Hollywood.

La taquilla de Bob Marley: One Love se suma a otros estrenos “exitosos” de películas menores en este 2024, junto a Chicas Pesadas y Sentencia de Muerte.

Películas que por lo general hubieran sido aplastadas por las grandes superproducciones de Hollywood, mismas que han dejado desierto este inicio de año.

Si bien en marzo se tendrán estrenos fuertes como Duna Parte 2, Godzilla x Kong y Ghostbusters: Frozen Empire, después de eso otra vez habrá semanas sin lanzamientos de primera línea.

Muchos apuntan a que 2024 podría ser el año de recaudación más baja desde que los cines volvieron a abrir a tiempo completo.