Tania Libertad aseguró que Manzanero no creía en el COVID-19

La noticia del deceso del emblemático cantautor yucateco Armando Manzanero conmocionó al público, pues de unos días a la fecha su salud se vio fuertemente deteriorada hasta acabar con su vida, situación que tomó por sorpresa a sus seres queridos, quienes aunque ya estaban al tanto de la diabetes avanzada que padecía el compositor, su contagio por coronavirus fue una situación inesperada. Ante este panorama ha comenzado a surgir información que arroja luz al respecto de los últimos días del icónico artista.

La cantante Tania Libertad, quien fue gran amiga del fallecido, no solamente lamentó profundamente el fallecimiento de Manzanero, sino que también reveló que el yucateco “no creía” en la existencia de los coronavirus causantes de la enfermedad de COVID-19, padecimiento que finalmente terminó con su vida en un hospital de la Ciudad de México.

Y es que el creador de exitosos temas como Nada personal y Esta tarde vi llover continuaba en los últimos meses realizando sus viajes habituales, sin resguardarse ni confinarse como han sido las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud desde que inició la pandemia global. El compositor trabajó con la cantante en proyectos como “La Libertad de Manzanero” (Foto: Cuartoscuro)

Fue a través de una entrevista para el programa de radio Todo para la mujer donde Tania Libertad reveló que durante los meses de marzo y abril pasados, el fallecido compositor y ella tuvieron una conversación en la que él manifestó no creer en la existencia del letal virus que ya ha cobrado la vida de millones en el mundo durante todo 2020.

Libertad aseguró que el músico se mostraba incrédulo ante los alcances de la pandemia y la existencia misma del virus, razón por la que seguía viajando tanto por trabajo como por “pasear”.

“Manzanero no creía en el coronavirus. Cuando la pandemia comenzó hablamos. Por marzo y abril y me dijo ‘No, eso no existe’”, reveló la cantante, quien trabajó en múltiples ocasiones con Armando y tomó como ejemplo los más recientes viajes que el autor realizó a la ciudad de Oaxaca, para celebrar su cumpleaños número 85 el pasado 7 de diciembre, y su visita a Mérida para inaugurar el Museo Casa Manzanero, donde recibió un homenaje a su trayectoria por parte de autoridades locales.

“No creía en el COVID-19, él no creía que existía. Tan no creía que cuando hemos hablado en los últimos días, su esposa y su hijo le decían que no saliera. Y fue a Oaxaca y siguió haciendo su vida normal, yo creo que eso también perjudicó bastante” , admitió la artista. Murió Armando Manzanero a los 85 años luego de haber sido intubado para suministrarle oxígeno (Foto: Archivo)

Y es que también la conductora titular del programa de radio, Maxine Woodside, recordó un breve encuentro que tuvo con el compositor en un centro comercial en meses pasados, en la que él le hizo saber que ya se encontraba “harto de estar encerrado”, y que sus viajes de la Ciudad de México a Mérida seguían siendo recurrentes.

Días después de celebrar su cumpleaños, y antes de presentar los primeros síntomas relacionados con COVID-19, Armando Manzanero se presentó en su natal Mérida donde fue inaugurado el Museo Casa Manzanero, recinto dedicado a la trayectoria del artista y donde estuvo acompañado por su esposa Laura Elena Villa y fue homenajeado por distintas autoridades como el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal; el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y algunas personalidades de la farándula mexicana, como los cantantes Carlos Cuevas y Coque Muñiz. Al evento en Mérida, Yucatán acudió el gobernador del estado (Foto: @MauVila / Twitter)

Algunos días después del evento, Armando Manzanero inició con tos y algunos malestares asociados que provocaron que el día 17 de diciembre fuera trasladado a un hospital en la Ciudad de México. Pese a su internamiento, la familia del autor guardaba esperanzas debido a que evolucionaba favorablemente y reaccionaba a los esfuerzos médicos. Según lo contó su hija María Elena Manzanero, el músico ya bromeaba con que quería salir e irse a la playa con toda la familia.

Fuente: Infobae