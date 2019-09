Sylvester Stallone responde por las malas críticas hacia Rambo: Last Blood; ¿no pueden con Rambo?, dice

Después de las poco halagüeñas impresiones de Rambo: Last Blood, incluida la crítica del propio creador del personaje, David Morrell, Sylvester Stallone ha contestado a los haters de la película. Y el actor les ha retado a ver la película, preguntando abiertamente: “¿No pueden con Rambo?”

En una publicación de Instagram, Stallone compartió un vídeo con la contundente respuesta a los que han criticado Last Blood. “¿No pueden con Rambo? Averigüémoslo”, anuncia la publicación. A la pregunta siguen opiniones de algunos espectadores a los que no les gustó la película.”No es para todo el mundo”, sentencia el vídeo, que entrelaza frenéticos clips de la película.Ads by scrollerads.com

A pesar del pobre recibimiento entre la crítica, consiguiendo apenas un 30 por ciento de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, Rambo: Last Blood tiene un 84 por ciento de opiniones positivas entre el público tras el voto de casi 3 mil personas.

Rambo: Last Blood, dirigida por Adrian Grunberg, narra cómo John Rambo abandona su retiro para rescatar a su nieta en una última aventura. Protagonizada por Sylvester Stallone, Paz Vega, Marco de la O, Sergio Peris-Mencheta y Óscar Jaenada, la película llega a las salas este viernes 27 de septiembre

Fuente: Vanguardia