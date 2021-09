Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night llegará a cines de Latinoamérica

Funimation y Aniplex of America anunciaron que Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night (Gekijō-ban Sword Art Online: Progressive Hoshi Naki Yoru no Aria) llegará muy pronto a cines de Latinoamérica.

Por medio de su blog, la compañía confirmó que la producción de A-1 Pictures se estrenará el próximo 3 de diciembre en Estados Unidos y Canadá; el 9 de diciembre en Australia y Nueva Zelanda; mientras que las fechas de estreno para Latinoamérica, Reino Unido e Irlanda se darán a conocer próximamente.

Éste se convertirá en el segundo título distribuido por Funimation en cines de América Latina, tras el anuncio de My Hero Academia: World Heroes’ Mission.

Lanzada en 2012, las novelas ligeras Sword Art Online Progressive nos ofrecen una recapitulación de los eventos del arco Aincrad. Aquí el autor Reki Kawahara relata con lujo de detalle el ascenso piso por piso de Kirito y Asuna a través del castillo flotante. La saga Progressive se compone por ocho volúmenes hasta la fecha; no obstante, la cinta narrará únicamente los acontecimientos ocurridos en el primer piso del “Juego de la Muerte”.

Aniplex of America brinda la siguiente sinopsis oficial de la película:

Esta es una historia de la época previa a que el “Destello Veloz” y el “Espadachín Negro” fueran conocidos por esos nombres…

El día que se puso el NerveGear, Asuna Yuuki era una estudiante de tercer año de secundaria que nunca antes había tocado un juego en línea.

El 6 de noviembre de 2022, se lanza oficialmente el primer VRMMORPG del mundo: Sword Art Online. Los jugadores, aún eufóricos por haber iniciado sesión, de repente se encuentran atrapados dentro del juego cuando el Game Master los priva de cualquier forma de cerrar la sesión.

Entonces, el Game Master les da esta advertencia: “Esto puede ser un juego, pero no es algo para jugar”. Si un jugador muere en el juego, muere en el mundo real.

Al escuchar esto, todos los jugadores entran en pánico y reina el pandemonio.

Uno de esos jugadores es Asuna, pero a pesar de no conocer aún las reglas de este mundo, se pone en camino para conquistar el castillo de hierro flotante Aincrad, cuya cima es demasiado alta para ser vista.

A medida que pasan los días en este mundo donde la muerte nunca está muy lejos, ella tiene un encuentro fatídico. Y luego, una despedida…

Aunque está a merced de una realidad cruda ante sus ojos, Asuna sigue luchando con todas sus fuerzas, hasta que alguien aparece ante ella: el distante espadachín Kirito…

Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night fue dirigida por Ayako Kono (director de episodios de Your Lie in April) para A-1 Pictures (Sword Art Online). Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld) fungió como director en jefe de animación y estuvo a cargo de los diseños de personajes; Yasuyuki Kai (animador clave de Sword Art Online: Ordinal Scale) se desempeñó como director de acción y diseñador de los monstruos; Yuki Kajiura (Puella Magi Madoka Magica) regresó como compositora y la cantautora LiSA volvió a la saga para interpretar el tema principal titulado “Yuke”.

El reparto fue encabezado nuevamente por Yoshitsugu Matsuoka y Haruka Tomatsu como Kirito y Asuna, respectivamente. Por su parte, Inori Minase (Rem en Re:ZERO -Starting Life in Another World-) prestará su voz al personaje original Misumi Tozawa / Mito, una amiga de Asuna en la vida real.

La serie Sword Art Online está disponible en Funimation, Crunchyroll y Netflix. En tanto, Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night se estrena el próximo 30 de octubre en cines de Japón.

Fuente: CinePremiere