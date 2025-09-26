Sweeney y ex mánager de Justin Bieber gozan cita romántica

Tras varios rumores de que la actriz Sydney Sweeney y el ejecutivo musical Scooter Braun disfrutaban de un romance floreciente, la dupla finalmente tuvo su primera cita pública, lo que podría indicar que sí son más que amigos.

De acuerdo con el portal TMZ, la actriz de Euphoria, de 28 años, y el ex mánager de Justin Bieber, de 44, fueron vistos la noche de este miércoles en el restaurante italiano Jon & Vinny’s, en Los Ángeles.

Y aunque había otras personas en su mesa, ambos estaban «completamente absortos el uno en el otro», según un testigo anónimo consultado por el sitio de noticias.Aún no se ha revelado cuándo fue que Sydney y Scooter comenzaron a salir, pero los rumores han circulado desde que fueron vistos juntos en Italia durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez.

Los dos están solteros desde hace relativamente poco: Sydney terminó su compromiso con Jonathan Davino a principios de 2025, mientras que Scooter finalizó su divorcio de Yael Cohen en 2022, tras siete años de matrimonio.

Información tomada de Agencia Reforma