Susana Zabaleta revela que ha perdido amistades por su relación con Ricardo Pérez

¿Por la diferencia de edad? Susana Zabaleta reveló en entrevista que hay personas que no terminan de entender su romance con Ricardo Pérez, por lo que decidieron alejarse de ella.

Aunque la pareja se ha convertido en una de las favoritas de internet, pues constantemente aparecen ‘derramando miel’ en redes sociales, parece que no todos entienden el amor que ambos sienten uno por el otro.

Fue en entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, donde la cantante, también conocida como ‘La Zabaleta’ confesó que muchas de sus amigas decidieron alejarse de ella tras confirmar su relación con el comediante 30 años menor.

“He perdido amigas porque ando con Ricardo, porque no están de acuerdo con la relación. Imagínate que tan grave o que tan doloroso puede ser para mí, que alguien no esté de acuerdo”, expresó Susana.

‘Yo no estoy de acuerdo que andes con un chavito’, han sido los comentarios que Zabaleta ha tenido que aguantar tras confirmar su relación con Ricardo, aunque parece ser que ya poco le molestan.

“Si a ti te dijeran ‘vas a andar con alguien que te va a hacer feliz, vas a viajar, te va a tener atacada de la risa, te va a pagar todo’. ¿No lo harías? Aunque duré cinco años o diez», cuestionó.

En dicho programa, Susana Zabaleta también reveló cuál fue la reacción de su padre a su relación con Ricardo Pérez; por su parte, sus hijos se encuentran muy contentos de que su madre haya vuelto a encontrar el amor.

Con información de Milenio