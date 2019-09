Sueño con Pennywise, también me causa pesadillas: Bill Skarsgård

En un set recreado como el temible pueblo de Derry, Bill Skarsgård, quien aunque mide 1.80 metros es sumamente menudito y de ojos saltones, recibe en la iglesia de la comuna a periodistas de distintas partes del mundo, muy emocionado porque sabe que la estrella de It 2 es ni más ni menos que Pennywise.

“Es un personaje que ha vivido conmigo por años y no me lo he podido quitar de la cabeza. Tengo pesadillas con él. Sueños extraños, sin sentido. De repente me veo en Estocolmo (donde vive el actor), caminando por las calles muy quitado de la pena vestido de Pennywise, pero estoy consciente de que es una locura.

Y es que el famoso payaso que representa los miedos de un grupo de niños y, después, adultos disfuncionales conocidos como los losers (los perdedores), regresa más terrorífico que nunca en la esperada secuela que se estrena este viernes en los cines nacionales, pero al mismo tiempo un poco molesto de que los adultos todavía no puedan dejar sus traumas atrás. “Hablamos mucho de cómo han evolucionado los losers en estos 27 años desde la primera parte, pero en realidad no han cambiado nada y eso es lo que le prende a Pennywise. Ya sufrió a manos de ellos, pero si no aprendieron nada la primera vez, estoy listo para enfrentarlos aún más fuerte y creo que entre el director (el argentino Andy Muschetti) y yo tenemos ya un código de diez diferentes caras y expresiones que quería de mí para ciertas tomas y lograr ciertos sustos en los actores maduros”. Estamos claros que los actores maduros: Bill Hader (Richie), Jessica Chastain (Beverly), James McAvoy (Bill), Jay Ryan (Ben), e Isaiah Mustafa (Mike) no se asustan de la misma forma que un actor niño o adolescente, así que Skarsgård prefirió meterse más en su personaje y dejar que los actores maduros reaccionaran actoralmente y no por instinto. De niños a adultos Lo que sí fue básico para Muschetti es que cada actor niño o adolescente, le escribiera una carta sobre cómo veía a su personaje al actor maduro y tuvieran una plática en la que intercambiaran ideas para que el mimetismo fuera lo mejor posible. “Tuvimos una pequeña cita a ciegas”, dice Finn Wolfhard, quien interpreta a Richie de niño y a quien muchos conocemos por su personaje en Stranger Things. “Creo que nos quedamos mirando por tres o cuatro minutos y listo, nos entendimos perfectamente”. Bill Hader, el comediante de Saturday Night Live, quien lo interpreta de mayor, y cuya actuación está siendo aplaudida por la crítica especializada, asegura que obtuvo el personaje gracias a Finn, pues en un programa de late night show, el joven dijo que le gustaría que Hader hiciera a su personaje y, días más tarde, así sucedió. Y este es sin duda uno de los mejores mimetismos que se logra en pantalla, además del personaje de Eddie Kaspbrak, pues el actor joven (Jack Dylan Grazer) simplemente le dijo: “No eches a perder todo lo que he logrado” al más maduro James Ransone, quien lo imitó a la perfección con todos sus tics y enfermedades imaginarias Mensaje para siempre Para Jessica Chastain, la razón de hacer IT 2, además de que la joven actriz Sophia Lilas también la recomendó para interpretarla 27 años mayor, el mensaje de IT ya como un filme completo con sus dos partes, es que hay un mensaje de amistad que queda como esperanza al final: “Es como Stand By Me. Es una historia de niños que crecen, una historia de amistad cuando eres niño y es la época de oro en tu vida. Es la época en la que realmente amas a tu amigos de la forma en que amas a tu familia y este sentido como si fueran The Goonies en el que todos hablan al mismo tiempo y de eso se trata, es algo muy orgánico y eso se capturó en el filme”. Comedia con sangre y cameos Algunas críticas han acusado a IT 2 de ser muy sangrienta, y la verdad es que no es para tanto: “Es un filme con grandes toques de comedia que, a diferencia de la primera parte, sirven para contrarrestar momentos mucho más fuertes”, dice Andy Muschetti. De las sorpresas que encontrarán, SPOILERS a continuación, está la aparición de Stephen King como el dueño de un lugar en el que venden muebles viejos: “Stephen no quería hacer el cameo y fue muy sincero: ‘cuando salgo, las películas son desastres taquilleros’, pero yo le dije: ‘me arriesgo’. Y estamos seguros que será la excepción. También hay una aparición especial de Peter Bogdanovich, uno de los ídolos del cineasta argentino, y estuvo a segundos de lograr que Guillermo del Toro también tuviera un cameo en el filme “pero por desfortuna no pudimos cuadrar tiempos, será para la próxima”. El origen En 1990, It, la novela de Stephen King de 1986 sobre un grupo de niños marginados que fueron aterrorizados por un ente en forma de payaso, se convirtió en una miniserie de dos partes. El temido payaso Así nació Pennywise, que protagonizado por Tim Curry se convirtió en uno de los personajes más conocidos y temidos del género de cine de terror.

El regreso Este viernes, después de 27 años, el temido personaje regresa a la pantalla con más escenas de terror, que mantendrán al espectador en pánico.

Por: MILENIO