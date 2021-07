Suenan openings de Slam Dunk, Shingeki no Kyojin y más animes durante los juegos de Tokyo 2020

Aunque se ausentaron muestras en la inauguración de los juegos de Tokyo 2020, la industria de la cultura geek ya está dando de que hablar, pues varios openings de distintos animes se han escuchado en las diferentes disciplinas que se llevan a cabo durante la justa deportiva.

Varios usuarios en redes sociales se encuentran compartiendo estos pequeños pero épicos momentos que han aparecido en categorías como basquetbol, voleibol y tiro con arco. Aunque la intención es incentivar el espíritu deportivo de los atletas japoneses, lo anterior termina por extenderse a los deportistas de otras nacionalidades quienes también reaccionan ante los temas musicales.

Comenzando por el baloncesto, las chicas de la selección femenil de Japón se presentaron en su primer juego con el opening de Slam Dunk (“Quiero gritar te amo” de Baad) amenizando su entrada a las duelas.

😮 C’est l’opening de SLAM DUNK qui a été joué pour le 1er match de l’équipe féminine japonaise de basket-ball 🏀 Et les joueuses l’ont bien sûr reconnu ! #Tokyo2020 pic.twitter.com/HLJ3K5pnVd — Gaak.fr (@gaak_fr) July 24, 2021

En las canchas de voleibol, cada punto que se anota durante un partido donde juegue Japón termina por sonar el primer opening de Haikyuu!! (“FLY HIGH” de Burnout Syndromes); de hecho parte de la historia escrita por su autor (Haruichi Furudate) toma lugar durante la competencia de Tokyo 2020.

Nah de locos, pusieron el opening 1 de haikyuu pic.twitter.com/Tx00cX2LHc — alimohamedd24 (@alimohamedd24) July 24, 2021

Tal parece que no es necesario que estos temas musicales se relacionen con una serie dedicada exclusivamente al deporte. Este ejemplo pudimos escucharlo durante la competencia de tiro con arco. Durante una pausa de la competencia se pudo escuchar el primer opening de Shingeki no Kyojin (“Guren no Yumiya” de Linked Horizon).

Guren No Yumiya en los juegos olímpicos de Tokyo 2020! (Tiro con arco) pic.twitter.com/osLohWNbUs — Danchou Coca (@DanchouCoca) July 24, 2021

Fuente: Senpai