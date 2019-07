Sueltan rumor de que Charlize Theron sería Jenni Rivera en películo biográfica

No es que todo mundo esté espetando la cinta biográfica de Jenni Rivera, pero la protagonista podría ser Charlize Theron, según algunos rumores.

La noticia causó incertidumbre entre los fans de la ‘Diva de la Banda’, y en su propia familia, quienes consideran que de ser así, se le estaría restando esencia a la cantante, pues ella siempre fue ‘redondida’ y hablaba de aceptarse tal cual se había nacido.

Sin embargo, serán los productores quienes decidan el rostro que le darán a Jenni en la película, escrita por Kate Lanier, autora de la What’s love got to do with it, uno de los filmes favoritos de la también ‘Primera Dama del Corrido’.

“Queremos destacarla como una mujer valiente y empoderada, que se cayó varias veces, pero se levantó siempre como una guerrera”

Esta última esta basada en el libro Yo, Tina, que habla de la vida de Tina Turner, cuyas situaciones, según Lanier, fueron similares a las de Jenni Rivera. “Ambas sufrieron abusos por parte de sus esposos, pero supieron salir adelante”.

Se cuenta que la cantante vio en Turner un ejemplo a seguir, alguien en quien inspirarse para tener agallas, ser tenaz, y motivarse para terminar con aquello que la lastimaba.

Del director aún no se habla porque la familia no ha llegado a un acuerdo, pero a finales de este año se estrenará un documental dirigido por Emilio Estefan que muestra los últimos momentos en la vida de la artista, así como el concierto que ofreció el 8 de diciembre en la Arena Monterrey, en Nuevo León.

“Varios directores se nos han acercado y queremos elegir al mejor porque estamos cuidando mucho el proyecto para que sea digno de la vida de Jenni. Incluso, a los pocos días del accidente en que murió, nos llovieron ofertas para hacer la película”

Así como en el director, la familia Rivera también planea participar en la elección del elenco, lo que podría resultarles doloroso pues según dicen, será como reafirmar que ella ya no está aquí, aunque les haya enseñado ser valientes y entregar a la gente lo mejor.