Studio Studio Khara ha recibido amenazas por la última película de Evangelion

Studio Khara denunció en un comunicado que el personal involucrado en la producción de Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban: ||), la última entrega de la tetralogía Rebuild of Evangelion, ha recibido múltiples amenazas sobre potenciales actos criminales en su contra por parte de algunos espectadores.

El estudio aclaró que toman con seriedad los puntos de vista de los fanáticos acerca de sus producciones, sin embargo, no tolerarán ataques personales en contra de cualquier integrante de su staff. La compañía reportará cualquier incidente a la Agencia Nacional de Policía en Japón y a las agencias de investigación que correspondan en otros países.

Regarding defamation, libel and slander against the staff members of the production of “Evangelion: 3.0+1.0” .

May 13, 2021

