Steve, de ”Las pistas de Blue”, vuelve para agradecer el cariño de sus fans

A 25 años del estreno de la serie infantil “Las pistas de Blue” su primer conductor, Steve, le ha traído un regalo al público que creció con él y su perrito de color azul:

“Después de todos estos años nunca te olvidé, nunca”.

Así de emotivo es el mensaje de Steven Burns, conocido dentro de la serie de Nickelodeon como Steve, compartido a través de un video que lanzó el canal y en el marco del aniversario del programa de televisión infantil.

“Las pistas de Blue” se estrenó el 8 de septiembre de 1996 con Steve y el perrito Blue a la cabeza, y fue en 2002 cuando Burns dejó el show y fue reemplazado por Donovan Patton, sin embargo su rostro sigue siendo uno de los más emblemáticos del show.

De ahí que a través de este video Steve ha regresado para expresar su amor por el público que creció junto a él.

“¿Recuerdas como cuando éramos más jóvenes solíamos pasar el rato con Blue y encontrar las pistas y hablar con el señor Sal y la señora Pimienta?”, inicia el material.

“Nos volvíamos locos por el correo y hacíamos todas estas cosas divertidas y luego un día yo llegué como ‘oh, hey, ¿sabes qué? Grandes noticias… me voy. Este es mi hermano Joe, él es su nuevo mejor amigo’. Y luego tomé un autobús y me fui y no nos vimos por realmente mucho tiempo?”, continúa el video.

Es entonces que Burns hace un análisis de cómo fue su salida y que, de cierta forma, pudo ser un impacto duro para la audiencia de Blue.

“Me di cuenta de que fue algo abrupto, yo sólo me fui a la universidad, y a propósito eso fue algo realmente retador, pero genial porque tuve que usar mi mente y tomar un paso a la vez y ahora literalmente estoy haciendo muchas de las cosas que quería hacer”, explica.

“Y luego, mírate, y ve todo lo que has hecho y logrado en todo ese tiempo y es maravilloso, ¿cierto? Es decir, comenzamos con las pistas y ahora es como: préstamos estudiantiles, trabajos, familias y algunas cosas han sido difíciles, ¿sabes?”.

En el programa de televisión Steve convivía con personajes animados como Blue con quien debía descifrar misterios que surgían en cada capítulo por lo que debían buscar las famosas pistas. De acuerdo con el conductor lo aprendido durante su estancia en “Las pistas de Blue” le ha servido para la vida.

“Sé que sabes y quería decirte que no hubiera podido hacer todo eso sin tu ayuda, y de hecho toda la ayuda que me diste cuando éramos más jóvenes me sigue ayudando hoy, justo ahora y eso es super cool”.

“Creo que sólo quería decir que después de todos estos años nunca te olvidé, nunca. Y estoy super agradecido de que sigamos siendo amigos”, finaliza.

Información de El Universal