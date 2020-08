Stephenie Meyer ya planea dos nuevos libros de Crepúsculo

Stephenie Meyer ha regresado después de casi 10 años con Sol de medianoche, quinta novela de la saga Crepúsculo. El libro se ha convertido en un éxito de ventas y ahora la autora ha revelado que planea ampliar la franquicia en el futuro.

“Creo que hay dos libros más que quiero escribir. Los he resumido y he escrito un capítulo. Pienso en el primero, así que sé que está ahí. No estoy lista para hacer eso en este momento, quiero hacer algo nuevo”, afirmó Meyer en un evento online organizado por la cadena de librerías estadounidense Books-A-Million.

Estos dos nuevos libros de Crepúsculo podrían ser spin-offs o precuelas, teniendo en cuenta lo que la autora declaró recientemente a NY Times.