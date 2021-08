Stephen King planea escribir un libro sobre el coronavirus

Stephen King afirmó el 3 de agosto en su entrevista para The View que planea escribir un libro sobre el coronavirus.

El escritor estadounidense, que acaba de publicar su nueva novela ‘Billy Summers’, confesó que tuvo que trasladar los acontecimientos del libro al 2019, cuando aún no se habían introducido las restricciones del covid-19, para hacerlo más realista.

Ahora King planea escribir un libro sobre el coronavirus. “El próximo libro que quiero escribir tratará directamente sobre el coronavirus. Quiero establecerlo en el 2020 y ver cómo va a funcionar como novela. Va a ser complicado”, aseveró.

En el 2020, los usuarios de las redes sociales comparaban la novela de Stephen King, ‘The Stand’, que trata de una pandemia que aniquila a casi toda la población del mundo, y la pandemia de coronavirus. No obstante, el escritor negó la similitud. “No, el coronavirus no es como ‘The Stand’. No es ni de lejos tan grave”, dijo King en su cuenta de Twitter.

Fuente: RT