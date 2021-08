Star Wars: Visions, la antología de anime de Disney+, estrena tráiler

Nueve historias originales de Star Wars ambientadas en los rincones más desconocidos de la galaxia y firmadas por siete de los estudios de anime más prestigiosos. Esta es la tarjeta de presentación de Star Wars: Visions, la antología de Lucasfilm que se estrenará el próximo 22 de septiembre en Disney+ y que muestra sus credenciales en un épico y espectacular tráiler. Una serie compuesta de nueve cortometrajes que relatará historias de Star Wars con el estilo singular y la tradición del anime japonés. Cuando Disney+ estrene Star Wars: Visions el 22 de septiembre, los cortometrajes se podrán ver tanto con el reparto original de voces japonesas, como con el reparto de voces dobladas al inglés y al español. Los estudios que han creado los nueve cortos son: Kamikaze Douga, responsable de la pieza titulada The Duel; Geno Studio (Twin Engine), que firma Lop and Ocho; Studio Colorido (Twin Engine), que se encarga de Tatooine Rhapsody; Trigger, que firma el corto titulado The Twins y también The Elder; Kinema Citrus, que ha realizado la pieza The Village Bride; Science Saru, estudio encargado de los cortos Akakiri y T0-B1; y finalmente Production IG, que ha realizado The Ninth Jedi. “Lucasfilm se ha asociado con siete de los estudios de anime de gran talento de Japón para que aporten a esta nueva y maravillosa serie su estilo característico y su visión única de la galaxia de Star Wars”, ha declarado James Waugh, productor ejecutivo y vicepresidente de contenidos y estrategia de franquicias de Lucasfilm. Fuente: Sin Embargo