‘Star Wars’ ¿un peligro inminente para epilépticos y fotosensibles

Faltan apenas unas semanas para el estreno de ‘Star Wars: The Rise of the Skywalker’ y no había nada que pueda estropear su estreno excepto… ¿el mismo Disney?

Disney ha advertido que esta nueva cinta podría ser peligrosa para cierto tipo de audiencia, pero no por su contenido o u lenguaje como en otras cintas, sino porque representaría un peligro para aquellas personas que padecen de epilepsia o sean fotosensibles.

Así es, la compañía del ratón ha avisado que su la producción próxima a estrenarse contiene luces que pueden afectar la salud debido a la intensidad de las mismas pues podrían desatar algún episodio epiléptico.

El comunicado inicia declarado que existen varias secuencias de imágenes y sonidos, así como luces estroboscópicas que pudiesen afectar aquellas personas a quienes son susceptibles.

Disney se ha puesto en contacto enviando este comunicado a diversos órganos y empresas para difundir sus advertencias a las futuras audiencias sobre el peligro de entrar en la sala y ver ‘Star Wars: The Rise of the Skywalker’ y evitar alguna tragedia.

Un ejemplo de ello es la Epilepsy Foundation quien ha expresado su agradecimiento a la compañía por la prevención dentro de su comunicado y respondido de manera positiva elaborando una serie de recomendaciones para quienes se decidan a ver ‘Star Wars: The Rise of The Skywalker’:

Pedir a alguien que vea primero la película para saber que tan grave es la situación.

De igual manera, pedirle a un amigo o alguien de confianza que avise cuando es que las escenas aparecen para poder cerrar los ojos.

Enseñarle a nuestro acompañante sobre qué hacer en o que medidas tomar en caso de que se sufra algún episodio epiléptico.

Fuente: SDP Noticias