St. Vincent nos habla sobre ‘Todos nacen gritando’, su primer disco en español

Platicamos con St. Vincent sobre ‘Todos nacen gritando’, su primer disco en español y sobre su regreso al Corona Capital después de diez años.

Para Annie Clark, mejor conocida como St. Vincent, el español no es ajeno. Creció en Dallas con un constante contacto con latinos, además de que su mejor amigo es mexicano.

Aunque no hable español con fluidez, lo intenta. Sin embargo, la motivación por retomar sus estudios en este idioma, nació de la inquietud por hacer una versión de All Born Screeming, su último disco, pero versionado en este idioma, el cual es prácticamente una carta de amor a todos sus fans hispanohablantes.

St. Vincent lanza ‘Todos nacen gritando’ su primer álbum en español

“He tenido la suerte de poder tocar en México y Sudamérica, en países de habla hispana, y me sorprendió mucho el hecho de que la gente pudiera, ya sabes, cantar todas mis canciones y hablar su segundo, tercer o cuarto idioma. Así que solo quería hacer una pequeña ofrenda a los fans de habla hispana para decirles, ‘cómo han venido a mí todos estos años, tal vez déjenme intentar ir a ustedes’”, menciona en entrevista para Quién.

Salvaje tiene varios significados, dependiendo del contexto en el que se use, puede hacer referencia a una actitud, a la naturaleza o a la intensidad en algo, pero para St. Vincent, es una de sus palabras favoritas en español, pues describe su personalidad.

“Tengo una canción en inglés que se llama Reckless, pero la traducción de reckless no sonaba bien, así que la cambiamos a salvaje. Eso me hace sentir como yo. Intenso, modo intenso”, comenta.

St. Vincent (David William Baum)

Trabajar en la producción de Todos nacen gritando fue un reto doble. Este álbum representa la primera vez que la originaria de Texas produce un álbum y por otra parte, es su primera vez cantando en español. Un hecho que, entre risas, confiesa no sabe por qué decidió llevar a cabo..

“Tuve la idea de hacerlo, y luego me puse a trabajar. Cuando empecé, pensé: ‘Esto es mucho trabajo, pero estoy demasiado metida en esto, que tengo que terminarlo’, menciona.

“Y sentí que, como este disco en particular, trata sobre lo sagrado, la vida, la muerte, el nacimiento y todo eso, se siente como si muchas de las imágenes fueran católicas, así que me pareció que tendría sentido”, agrega.

St. Vincent, quien recientemente fue nominada a cuatro premios Grammy por All born Screaming, contó con la ayuda de su mejor amigo, el cineasta regiomontano Alan Del Río Ortiz, para encontrar las palabras indicadas en cada canción de Todos nacen gritando.

“Y sí, él me ayudó con las traducciones. Trabajar con él fue un proceso muy bonito y divertido”, asegura.

No obstante, el proceso para traducir las letras sin perder la esencia original de su significado, no fue fácil, pero la recompensa para St. Vincent fue que en algunos casos, el resultado “fue más hermoso”.

“Creo que cambia un poco. Creo que hay ciertas letras en inglés que cambian para bien. Por ejemplo; para la versión en inglés de Sweetest Fruit, hay una frase que dice: ‘the sweetest fruit is on the limb’ y español quedó: ‘la fruta más dulce está en las ramas’, como si estuviera en las vides, y eso es diferente, eso es más hermoso”, explica.

St. Vincent regresa al Corona Capital tras diez años

Los conocimientos de Annie en el español comenzaron cuando tomó clases de este idioma en la preparatoria, además de que confesó que sus hermanos lo hablan con fluidez, sin mencionar que su familia tiene una taquería en Dallas, no obstante, la artista reconoce que su proceso para aprender nuestro idioma ha sido una de las cosas más difíciles en su vida.

“Para mí, han sido los verbos; la conjugación en pasado, presente y futuro. Sí, es interesante y una de las cosas más difíciles. Cuando eres fluido en un idioma, ya sabes… Yo hablo inglés con fluidez obviamente, porque es mi primera lengua y tengo una personalidad en inglés, mientras que cuando estás aprendiendo un idioma, eres como un niño. Entiendo que no sé hacer chistes”, comenta riendo.

A lo largo de su trayectoria, la cual abarca desde sus inicios en The Polyphonic Spree, hasta sus ocho discos como solista, Annie ha colaborado con estrellas como David Byrne, Taylor Swift y Paul McCartney solo por mencionar algunos. Colaboraciones que la han enriquecido y consolidado como una artista innovadora.

“La colaboración con David Byrne fue enormemente influyente porque hice un disco con él llamado Love This Giant en 2012 y salimos de gira. Escribimos un álbum completo juntos y me inspiró mucho su proceso creativo y su enfoque para hacer shows en vivo, y eso realmente cambió la forma en la que pensaba sobre las presentaciones en vivo, o la forma en la que pensaba sobre la composición de canciones”, menciona.

“Y Paul McCartney, ¡vaya!, es que él ha escrito las mejores canciones que jamás hayan existido. Así que ese es Paul McCartney. Simplemente es el mejor”, asegura sobre el músico británico.

Por otra parte, la carrera de St. Vincent no solo se ha orientado a la música, su creatividad se ha extendido a áreas fuera de los escenarios que han abarcado colecciones de ropa y la actuación en el cine, tareas que no han sido fáciles de conjugar con su música, pero que de cierta forma, la han enriquecido como una artista completa, quienes muchos consideran como una versión femenina de Bowie.

St. Vincent (David William Baum)

St. Vicent se presenta este sábado en el Corona Capital, un festival donde tuvo su debut justamente hace diez años y con el que tiene una deuda tras haber cancelado su presentación en la edición de 2021.

“Estoy muy emocionada. Se suponía que volvería en 2021, pero me contagié de Covid. Estuve en cama durante un mes, así que estoy muy, muy feliz de estar bien. Ya sabes, de volver a ver a todos”, finaliza.