Spotify lanza playlist curada por Quentin Tarantino

El director y productor de cine estadounidense Quentin Tarantino ha curado una lista de reproducción de Spotify, en la que ha incluido todas sus canciones favoritas incluidas en algunas de sus mejores películas.

De acuerdo al portal de noticias Independent, la playlist incluye melodías de Kill Bill,Reservoir Dogs, The Hateful Eight y Pulp Fiction, entre otras cintas que forman parte de su repertorio cinematográfico.

Por ejemplo, Pulp Fiction o Tiempos Violentos es una película que incluye una de las mejores banda sonoras, integrada por temas como “You Never Can Tell” de Chuck Berry y “Surf Rider” de The Lively Ones.

Spotify entrevistó a Tarantino para un podcast

La plataforma de Spotify también ofrece una breve introducción a la lista de reproducción, convirtiendo una entrevista con Quentin Tarantino en un podcast que los usuarios podrán escuchar para entender el proceso de selección de los temas que componen la nueva playlist.“En Spotify nos sentamos con Tarantino para hablar de todo, desde su creativo y exitoso trabajo hasta cómo se fue acercando a la idea de su próxima película Once Upon a Time… in Hollywood. A partir de hoy, podrán escuchar la entrevista en el podcast “Quentin Tarantino Podcast”COMUNICADO DE SPOTIFY.

Esta nueva lista busca celebrar la próxima novena película de Tarantino, Once Upon a Time … in Hollywood, proyecto que se estrena en el Reino Unido el próximo 16 de agosto y del que ha incluido algunas melodías en la playlist de Spotify.

Fuente: SDP Noticias