Spider-Man: Un nuevo universo regresará a las pantallas grandes con una secuela en 2022

Spider-Man: Un nuevo universo fue un fenómeno de animación que llevó a un claro consenso entre críticos y audiencia, ya que la cinta se congratuló con la aceptación del público y ganó diversos premios de la industria, dominando como mejor película animada en los Globos de Oro, BAFTA, los Premios de la Crítica Cinematográfica y los Premios Óscar.

Desde su estreno en 2018 los espectadores se han mostrado deseosos por una secuela del filme por parte de Sony Pictures Animation y esta tarde la espera ha terminado, puesto que la cuenta oficial de la cinta ha dado a conocer que une nueva entrega llegará a las salas de cine en 2022.

Con una pequeña animación, protagonizada por el símbolo del superhéroe arácnido de Miles Morales, y el año “2022” en primer plano, la cuenta acompañó su publicación, la cual menciona sólo una frase corta: “April 8, 2022 🕷 #SpiderVerse”.

El encargado de dirigir esta nueva entrega será Joaquim Dos Santos, quien ha trabajado en series animadas como Justice League Unlimited y Avatar: The Last Airbender, mientras el guión será escrito por David Callaham, co-escritor de Wonder Woman 1984.