‘Spider-Man: Lejos de casa’ lidera taquilla en EU

Protagonizada por Tom Holland, la película Spider–Man: Lejos de casa conquistó la taquilla de Estados Unidos al recaudar 93.60 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno.

La última aventura del hombre araña, que debutó en las salas de cine de Estados Unidos el martes pasado con una cifra de 39.2 millones de dólares, acumula 185.05 millones de dólares en ingresos, de acuerdo con datos de Box Office.

Esa cifra supone el mejor dato de estreno de una película de Spider-Man y el mejor debut a lo largo de seis días de un filme estrenado el Día de la Independencia de Estados Unidos, con lo que se supera los 180 millones de Spider-Man 2, de Sam Raimi.

En la taquilla internacional, el filme dirigido por Jon Watts consiguió una recaudación de 395 millones de dólares, con lo que alcanzó una cifra de más de 580 millones de dólares de ingresos en las salas de cine en todo el mundo.

En su tercer fin de semana, se colocó la película de animación Toy Story 4 con 34.30 millones de dólares, cifra con la que llega a 306.55 millones de dólares sólo en cines estadunidenses.

En comparación con la aventura anterior de los juguetes que cobran vida cuando nadie los ve, Toy Story 4 se mantiene por encima del total de 289.1 millones que aquella llevaba recaudados tras su tercer fin de semana.

En la taquilla internacional, la historia de “Woody”, “Buzz Lightyear” y el resto de los juguetes consiguió sumar otros 43 millones durante este fin de semana, con lo que su acumulado global asciende a 649.95 millones de dólares.

En el tercer puesto de las cintas más taquilleras de este fin de semana en Estados Unidos, se colocó Yesterday, dirigida por Danny Boyle con ingresos de 10.75 millones de dólares. El filme cuenta la historia del cantautor británico “Jack Malik”, quien luego de un accidente se da cuenta que es la única persona capaz de recordar a The Beatles.

La cinta de terror Anabelle Comes Home, en la que los demonólogos “Ed” y “Lorraine Warren” se llevan a la muñeca poseída a la sala de artefactos de su casa, colocándola “a salvo” en una vitrina bendecida por un sacerdote, se ubicó en el cuarto puesto de la taquilla con 9.75 millones de dólares en recaudaciones.

En tanto, la adaptación de acción real del clásico animado Aladdin, dirigida por Guy Ritchie y con Will Smith como “el Genio”, se colocó en el quinto sitio con ingresos de 7.6 millones de dólares.

Midsommar, The secret life of pets 2, Men in Black International, Avengers: Endgame y Rocketman completan la lista de las 10 películas más taquilleras en la Unión Americana.

