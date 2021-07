Space Jam 2 es atacada por el director de la película original

La nueva Space Jam ha sido puesto bajo la lupa de diversos analistas contemporáneos. Desde aquellos concentrados en la taquilla, que se preguntan por qué semejante filme habría de ser uno de los éxitos inesperados de la pandemia; hasta la crítica que se ha encargado de de definirla como un gran comercial publicitario de cada licencia en posesión de Warner Bros. Sin embargo, la crítica más fuerte y osada hasta el momento ha llegado de la mano del director de la original de 1996, quien asegura que ni siquiera tendría que ser llamada Space Jam, cuando no lo es.

Es bien sabido desde hace años que Joe Pytka, el director de Space Jam (1996) ha permanecido en negación eterna ante la idea de una secuela sobre su película. Incluso Warner se acercó primero con él, pero declinó la oferta cuando se tomó en consideración que desde luego Michael Jordan no formaría parte de la película. Desde entonces el cineasta detestó la idea y ahora que Warner de cualquier forma ha salido avante con el proyecto, Pytka no tiene palabras muy alegres para compartir.

Mientras platicaba con EW sobre Space Jame: Una nueva era, el director no contuvo sus palabras para referirse a una película que le tomó casi seis sesiones poder terminar. Para él, la película carece un punto clave muy importante: Michael Jordan.

«He trabajado con tres personas que tienen esta cualidad mágica que afecta a las personas sin importar qué; los ven y se enciende algo, una luz: Michael Jordan, Michael Jackson y Madonna», explicó. «Los tres tienen esta cualidad con la que las personas conectan de inmediato sin comprender nada sobre ellos. Y nadie más tiene esa cualidad. LeBron es un jugador de baloncesto fantástico, es uno de los 20 mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Pero no es Michael. Quizás deberían llamarlo de otra manera. No deberían llamarlo Space Jam 2, o lo que sea. Debería ser otra película. No es Space Jam. Space Jam es Michael Jordan. No importa cuánto LeBron quiera ser un gran jugador, y es un gran jugador, no es Michael Jordan. Nunca habrá otro Michael Jordan».

Eso no fue todo. Joe Pytka también se refirió brevemente a la insignificancia que tiene el soundtrack de la película e incluso al diseño de los personajes. Para el esta versión tridimensional y animada de Bugs Bunny resulta chocante. La definió como una suerte de aproximado a esos peluches esponjosos que compras en las tiendas del aeropuerto para que los niños se entretengan cuando hay que esperar por la conexión de un vuelo.

Quizás a Pytka se le olvidó que precisamente el objetivo primario de una película como Space Jam es justamente la de entretener y vender muñecos de peluche en el proceso (entre otras cosas). De hecho, la película original fue una idea que se concibió a partir de un anuncio publicitario, nos referimos a un comercial en donde Michael Jordan compartía escena con Bugs Bunny. Un spot entretenido y audaz que inmediatamente encendió el foquito amarillo de Hollywood.

La aversión del director hacia una secuela de su película ha sido un tema del que ha conversado con amplitud desde hace años. En otra ocasión, por allá del 2016, también admitió con EW que no entendía «cómo una secuela podría funcionar». Obviamente el director subestimó a Warner por completo, aunque la realidad es que también admitió que en el fondo simplemente no quería que tal cosa sucediera nunca: «Además, no quiero que se haga [la película]. Esa es probablemente la razón, ¿no?».

Actualmente Space Jam: Un nuevo universo, con o sin el permiso de Joe Pytka, es el éxito de la cartelera del pasado fin de semana. Tampoco le ha ido tan mal en las reproducciones de HBO Max, aunque quizás buena parte de esos números logrados en el streaming, debamos agradecérselos a Pytka por sus múltiples intentos para poder verla completa. ¡Buen trabajo Pytka, sabíamos que se podía contar contigo!

Fuente: CinePremier