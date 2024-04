Sofia Vergara le dedicó una sexy y divertida declaración de amor a su nuevo novio, el Dr. Justin Suliman, y lo elogió por apoyarla en su recuperación tras la cirugía de rodilla a la que se sometió la actriz colombiana. Con este simple hecho, la actriz confirmó su relación con «su doctor».

Sofía Vergara está abierta al amor tras divorcio de Joe Manganiello

La actriz de la serie Griselda en Netflix, quien participa actualmente como juez de America’s Got Talent, fue vinculada sentimentalmente por primera vez con el médico Justin Saliman en octubre de 2023, después de divorciarse de Joe Manganiello (quien por cierto ya tiene una nueva pareja).

“Ella está disfrutando de la vida. Parece positiva y llena de energía. Sofía ha estado llevando bien el divorcio. No fue una decisión fácil, pero ahora está muy bien”, dijo una fuente a la revista People en ese momento. Ahora, por lo visto, las cosas van mejor que nunca entre la actriz y su doctor, como puede verse en la atrevida frase que le dedicó a su nueva pareja.

Sofía Vergara confirma relación con Justin Saliman con sexy declaración de amor

Sofía Vergara, quien se separó de su esposo Joe Manganiello en julio de 2023 después de siete años de matrimonio, dejó ver que las cosas van en serio con su nuevo novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman, al revelar que él la estaba ayudando mientras se recuperaba de una cirugía de rodilla y elogiarlo por esta acción.

Al compartir una foto del médico sonriente con su “pijama” azul, la escribió en una historia de Instagram: “Si alguna vez te sometes a una cirugía mayor de rodilla, asegúrate de conseguir un guapo doctor que duerma contigo esa noche… ¡Te amo Dr. Justin Saliman!”.

La vida sigue para Sofía Vergara

A principios de este año, Sofía Vergara aceptó que estaba abierta a “divertirse y conocer gente” y cuando se le preguntó si había estado usando alguna aplicación de citas en su intento por encontrar el amor, la actriz colombiana de 51 años dijo el periódico Daily Mail: “¡No, ojalá! Soy mala con la tecnología, así que estoy segura de que haría clic en las aplicaciones equivocadas. Estoy abierta a divertirme y conocer gente”.

En aquel momento, Sofía aseguró que no sentía la necesidad de tener un nuevo esposo pero se dijo abierta a conocer a alguien nuevo. “¿Necesito un marido? No, no necesito un marido, lo quiero. Ni siquiera tiene que ser un marido. Una pareja”, señaló.

En 2023, Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su divorcio mediante un comunicado conjunto. La ex pareja dijo en ese momento:

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente respeto por nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, escribió la ex pareja.