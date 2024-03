Sofía Castro revela qué parte de su físico ocultará para el día de su boda

Manolo Caro fue tajante al ser cuestionado sobre sus posibles intenciones de trabajar con Angélica Rivera, luego de que la ex primera dama de México externó sus intenciones de volver al medio artístico.

Sofía Castro responde a la negativa de Manolo Caro para trabajar con Angélica Rivera

En una entrevista con los medios, el reconocido director de cine manifestó que no tiene ninguna enemistad con la llamada Gaviota y explicó el motivo por el que se rehúsa a colaborar con ella, aunque aseguró que con su hija, Sofía Castro , la situación es totalmente diferente.

“A mí este rollo de mezclar la política y cosas que nos atañen a todos como ciudadanos, me parece mejor mantenerlo con distancia, al margen, y que le vaya muy bien en los proyectos. Con Sofía en algún momento sí, me cae muy bien, es muy educada, es un encanto y tenemos muchos amigos en común”, dijo Caro en su momento.

Ante este escenario, es que la hija del también productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, fue abordada por la prensa durante un evento realizado en la Ciudad de México y expuso su punto de vista al respecto.

“Yo creo que es cada quién, yo creo que cada quién tiene sus gustos, sus cosas, yo creo que en esta carrera pues cada quién tiene su manera de trabajar, sus métodos, los actores trabajamos diferente, los directores también, yo creo que aquí no es nada personal”, declaró la joven intérprete a las cámaras de Venga la Alegría.

Sofía Castro se pintará las canas para el día de su boda

Sobre el interés de Manolo Caro para realizar un proyecto con ella, Sofía se dijo honrada y también expresó sus deseos de trabajar con él. “Pues a mí también me encantaría trabajar con Manolo, yo soy súper fan de Manolo, tenemos muchísimos amigos en común, amo todo lo que hace, veo todas sus películas, de verdad, no lo estoy diciendo de dientes para afuera”, aseveró.

Finalmente, la hija de Angélica Rivera reveló que los estragos de la edad ya están cobrando factura en su físico, pues al igual que su tía Verónica Castro, le están saliendo canas.

“Se ve guapísima, yo creo que es lo que cada quien quiera, la verdad es que a mí me gusta el color de pelo, yo no me dejaría todo el pelo de canas, pero bueno, este lunar estuve a punto de pintármelas y mis papás me dijeron ‘no, todavía no, déjatelas a ver qué pasa’. Para mi boda sí me las voy a pintar, no quería llegar a ese momento y ya llegó”, platicó.