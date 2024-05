Sofia Castro revela el virus que la atacó y que afecta su sistema nervioso

La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot ya está cerca y si bien los preparativos se disfrutan mucho, también suelen ser de mucho estrés, sobre todo porque los novios siempre desean que todo salga perfecto y, para lograrlo, se requiere de un gran esfuerzo y dedicación.

Sofía Castro sufre de un cuadro de estrés previo a su boda

Tras concluir las grabaciones del remake de la telenovela El Maleficio, la actriz se ha dedicado en cuerpo y alma a planear su enlace matrimonial con el empresario. Viaja de un lado a otro en busca de los detalles especiales, en específico, de sus vestidos. Y aunque todo esto la tiene muy emocionada, no niega estar nerviosa.

Hace unos días, la hija de Angélica Rivera sufrió un episodio de herpes zóster, desencadenado por el estrés que está viviendo, y aunque ya todo está bajo control, admitió que atravesó por un mal momento en su salud.

“Sufro de herpes desde bebecita cuando me estreso o cuando se me bajan las defensas, me da como un episodio fuerte”, explicó Sofía Castro. “Gracias a Dios, estoy bien, me lo tienen bastante controlado. El problema del herpes es que te afecta el sistema nervioso”, añadió la estelar de telenovelas.

No han sido días fáciles, subrayó, pero todo es más sencillo de sobrellevar con el apoyo de su familia, sobre todo de su mamá y sus hermanas, Regina y Fernanda, que la han acompañado en lo que va de la organización previo a su boda.

Sofía Castro tiene herpes zóster que afecta su sistema nervioso

“Ha sido bien bonito vivir todo este proceso con ella (con Angélica Rivera), porque nos ha unido muchísimo. Siempre hemos sido muy unidas. Está muy contenta y disfrutando conmigo todo este proceso. Ella es la que más paciencia me ha tenido”, comentó.

De acuerdo con el sitio Medline Plus, la culebrilla o herpes zóster es una infección que provoca una dolorosa erupción. Es causada por el virus de la varicela-zoster. Después de tener varicela, el virus permanece en el cuerpo y puede que no cause problemas por muchos años, pero a medida que se envejece, el virus puede volver a activarse y causar este padecimiento.

No existe una cura para el herpes zóster. Los medicamentos antivirales pueden ayudar a que el brote sea más corto y menos severo, también previenen la neuralgia postherpética.