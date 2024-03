Slash se unió a Ryan Gosling para interpretar “I’m Just Ken” en los Premios Oscar 2024

Ryan Gosling, Mark Ronson y un grupo de bailarines subieron al escenario de los premios Oscar para hacer realidad lo que muchos esperaban desde que la temporada de premios comenzó: ver a Ryan interpretar I’m Just Ken, la canción de Barbie que se convirtió en un éxito viral.

Gosling, vestido con un traje rosa con lentejuelas y un sombrero de vaquero negro, inició su presentación entre el público, justo detrás de su co-protagonista en Barbie, Margot Robbie, lo que hizo que la actriz soltara una escandalosa risa.

El actor se dirigió luego al escenario para unirse a Mark Ronson, quien coescribió la canción junto a Andrew Wyatt. Los músicos y el actor (que además demostró un gran talento como cantante), se reunieron en el centro de los reflectores rodeados de bailarines, todos portando sombreros de vaquero. Entre los bailarines, estaban los actores Simu Liu y Kingsley Ben-Adir, quienes en la cinta de Barbie le dieron vida a versiones alternativas de Ken.

Sin embargo, la sorpresa llegó con el solo de guitarra, interpretado por nada menos que Slash de Guns N’ Roses, quien de hecho, grabó la guitarra principal en la versión que se escuchó en el aclamado filme. Entre los músicos también estaban Wolfgang Van Halen, hijo de Van Halen y Josh Freese, nuevo baterista de Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins.

Mientras los músicos se encargaban de sacarle jugo a sus instrumentos, Gosling regresó con el público para darle a Emma Stone el micrófono y cantar un breve fragmento de la canción.

I’m Just Ken fue una de las cinco candidatas nominadas a mejor canción original. Si bien, no logró quedarse con el premio, fue otra pieza de Barbie, What Was I Made For? a cargo de Billie Eilish la que se llevó el Oscar. I’m Just Ken, además, sorprendió a todos cuando en los Critics Choice Awards se llevó el premio a Mejor Canción. De hecho, Gosling protagonizó un momento viral al mostral su sorpresa, ya que esperaba que la pieza de Eilish siguiera arrasando en las premiaciones.

La interpretación de Gosling (o Ken) de I’m Just Ken en la cinta de Barbie es indispensable para el desarrollo del personaje, pues muestra su inconformidad de que la muñeca lo vea como un simple accesorio cuando el busca su amor, además de que se da cuenta que puede ser más que “el número 2″, siempre detrás de Barbie.

“No importa lo que haga, siempre soy el número dos. Donde veo amor, ella ve a un amigo ¿Qué tengo que hacer para que ella vea al hombre detrás del diez y pelee por mí?”, canta Gosling en I’m Just Ken.

