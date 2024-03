Luis Enrique Guzmán atendió a los medios de comunicación que se encontraban a las afueras del hospital donde es atendida doña Silvia Pinal por el sangrado de una llaga que tiene desde el pasado mes de diciembre.

Silvia Pinal seguirá hospitalizada y será sometida a lavados quirúrgicos

Debido a que las famosas hijas de la primera actriz no han sido vistas en el hospital, el integrante de la dinastía Pinal explicó que los compromisos profesionales de sus hermanas no les han permitido estar ahí.

“Todos estamos comunicándonos, todos estamos en comunicación, Alejandra está en Austin [Texas], Sylvia en Monterrey, pero todas las decisiones las tomamos en conjunto, bueno, la decisión de traérnosla, la tuve que tomar yo (…) Alejandra canta hoy, tiene ahí varios compromisos en Estados Unidos y los está cumpliendo”, explicó a medios como Ventaneando.

Sobre la urgencia para llevar a la actriz al hospital, Luis Enrique aclaró: “El doctor me dijo, acabo de ver la imagen que me mandó y después de una resonancia magnética fue cuando se complicó un poco la llaga porque la sedaron y ahí fue donde se lastimó lo que ya se había cicatrizado, entonces el doctor me dijo tráetela, porque necesitamos hacerle el raspado y la limpieza”.

De la misma manera, el hijo de Enrique Guzmán puntualizó: “No es una urgencia, sino es un procedimiento de limpieza que hay que hacer para poder cerrar la herida que además ya llevaba casi dos meses”.

Pese a que el internamiento de la también presentadora de televisión no es de gravedad, el productor musical informó que su madre no saldrá pronto del hospital.

La salud de Silvia Pinal

“Mañana no, lo que pasa es que la acaban de limpiar, lo que sí es que la suben a su cuarto, ya está mucho más tranquila, la podemos estar visitando ahí, y no tiene ningún riesgo de contaminarse estando ni en terapia ni en urgencias, que es donde podrían estar volando los bichos. Y como ahorita la va a dejar abierta el doctor un poquito para que se seque es muy importante que no se vaya a infectar”, destacó.

Finalmente, Luis Enrique Guzmán aseveró que la buena vida que doña Silvia mantuvo durante su juventud ha sido de gran ayuda para combatir sus enfermedades.

“Mi mamá tiene mucha fuerza, siempre fue una guerrera, luchadora y por eso sale adelante de todas estas situaciones de salud porque toda su vida se cuidó mucho, nunca fumó, siempre comiendo muy sano, cero azúcar, cero refrescos (…) es un proceso de que toda su vida se cuidó y ahora pues tiene mucha fuerza para salir adelante de problemas aunque tenga 94 años”, remató.