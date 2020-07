Sia confirma que ya es abuela

Luego de revelar que había adoptado a dos adolescentes el año pasado, Sia anunció que se ha convertido en abuela a sus 44 años.

En una entrevista para Apple Music, la cantante contó que su hijo menor debutó como padre de dos niños y que buscará la manera de que su familia se refiera a ella como Lovey, algo parecido a lo realizado por Kris Jenner para que no la llamen ‘abuela’.

“Estoy horrorizada. No, estoy encantada en realidad. Me llaman ‘Nana’, pero estoy tratando de que me llamen ‘Lovey’, al igual que a Kris”.

La intérprete de “Elastic Heart” habló acerca de la adopción y del motivo por el cual decidió hacerlo.

“Estoy un poco harta de después de investigar el sistema de adopción así como lo he hecho en el último año. Nos están fallando y no hablo de mi experiencia, sino de la de mis hijos. Han estado en 18 hogares diferentes en sus 18 años de vida”.

La australiana dejó en claro que el bienestar de sus hijos es su propósito más importante.