“Si veo un gato en el periférico lo atropello”: Leticia Calderón

Leticia Calderón, quien forma parte del elenco de la nueva telenovela “Imperio de Mentiras” reveló que le tiene miedo a los gatos, incluso, aseguró que si uno se le atraviesa en el camino, sería capaz de atropellarlo.

De acuerdo a El Universal durante una entrevista que le realizaron los medios de comunicación a la ex pareja de Juan Collado en el lugar donde se graba la telenovela mexicana, Leticia Calderón confesó que le tiene fobia a los gatos y comentó que ya hasta ha asistido al psicólogo para superar su miedo.

“Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así que yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato, he ido al psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así”, dijo la actriz de 51 años.

Además la actriz de “Esmeralda” mencionó que por su fobia sería capaz de atropellar a un gato si éste se le cruza en su camino.