Show de J.Lo y Shakira en Super Bowl recibe 4 nominaciones al Emmy

El espectáculo de Jennifer López y Shakira en el medio tiempo del Super Bowl recibió el martes múltiples nominaciones a los premios Emmy. Ganadores del Grammy que incluyen a Pharrell Williams, los Beastie Boys y Trent Reznor de Nine Inch Nails tendrán la oportunidad de ganar por primera el magno honor de la TV estadounidense.

Los grandes olvidados de los premios Emmy 2020

El ‘Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez And Shakira’ obtuvo cuatro candidaturas, incluyendo a mejor especial de variedades (en vivo). No estuvo claro si López y Shakira fueron específicamente nominadas, pero cantantes de Super Bowls anteriores como Beyoncé, Lady Gaga y Bruno Mars han sido nominados al Emmy por sus actuaciones. El espectáculo también fue reconocido por su dirección, diseño de iluminación y dirección musical.

Williams, quien ha ganado 13 premios Grammy, competido por dos Oscar, un Globo de Oro y un Emmy Diurno, fue postulado a mejor música y letra original por ‘Letter to My Godfather’ de ‘The Black Godfather’, un documental de Netflix sobre el ejecutivo musical Clarence Avant. Comparte la candidatura con su socio productor de Neptunes, Chad Hugo.

Es un honor compartir la leyenda de Clarence Avant, un hombre que nunca ha dejado de luchar por la justicia social en el entretenimiento, el deporte y la política. Su impacto en la cultura nos conecta a todos”, dijo Williams en un comunicado.

Con ellos se miden Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails (‘Watchmen’), el productor y cantante Labrinth (‘Euphoria’) y la cantautora Ingrid Michaelson (‘Little Fires Everywhere’).

Reznor y Ross han ganado el Oscar y el Grammy. Por su trabajo en ‘Watchmen’, recibieron una segunda candidatura al Emmy a la mejor composición musical para una serie limitada, película o especial. En un comunicado, el dúo le agradeció a la Academia de la Televisión y dijo:

“Hacer Watchmen fue sobrecogedor, aterrador, intimidante, eufórico e increíblemente gratificante. Salimos inspirados, más inteligentes, por un momento más seguros y muy orgullosos de haber sido parte de esto”.

El nominado al Grammy Labrinth, quien ha producido para Beyoncé, The Weeknd y Ed Sheeran y colaboró con Sia y Diplo en el supergropo LSD, recibió una segunda nominación a mejor composición musical para una serie por `’Euphoria’.

El documental de Apple TV+ ‘Beastie Boys Story’ obtuvo cinco menciones, incluyendo dos específicas para los miembros de la banda Mike ‘Mike D’ Diamond y Adam ‘Ad-Rock’ Horovitz, quienes fueron nominados como productores de un documental o especial de no ficción, y como guionistas de un programa de no ficción.

RZA de Wu-Tang Clan obtuvo una candidatura a mejor tema principal por su pieza para la serie de Hulu Wu-Tang: An American Saga’, mientras que el frecuente colaborador de Childish Gambino, Ludwig Göransson _ quien ha ganado tres Grammy además de un Oscar, por la música de ‘Black Panther’ fue postulado a mejor composición musical para una serie por ‘The Mandalorian’ de Disney+.

Sheila E. y el dúo de productores Jimmy Jam & Terry Lewis fueron nominados a mejor dirección musical por su trabajo en el especial de TV “Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince”. La gala de los Grammy de 2020 recibió cuatro nominaciones, a mejor dirección, diseño de iluminación, mezcla de sonido y diseño de producción.

‘The Masked Singer’ obtuvo dos nominaciones, incluyendo a mejor programa de competencia, y le mereció una mención al actor, rapero y presentador de TV Nick Cannon, uno de sus productores ejecutivos. ‘The Voice’ recibió seis nominaciones.

El saxofonista de jazz Kamasi Washington, quien creó música para el documental de Michelle Obama ‘Becoming’, fue nominado a mejor composición musical para una serie documental o especial de TV.