Sherlyn revela que ya no está tan segura de querer volver a ser mamá

A pesar de que a inicios del 2024 Sherlyn se mostraba convencida de hacer hasta lo imposible para convertirse en mamá por segunda vez, ahora, la actriz reveló que ya no está tan convencida de querer someterse a otro proceso de fecundación en vitro para lograr su objetivo.

La artista de 38 años confesó a un grupo de reporteros que la captaron a las afueras de las instalaciones de Televisa, que luego del fallido intento que vivió meses atrás, por ahora únicamente está concentrada en seguir trabajando, además de cuidar de su hijo André, quien nació en 2020 a través de inseminación artificial.

Sherlyn no está segura que querer someterse a otro tratamiento para ser mamá

“Por el momento no se me antoja, fue muy fuerte, me agarró muy ocupada, bendito sea Dios, estaba haciendo la película en Guadalajara, pero es muy fuerte anímicamente, es muy fuerte físicamente, el bombardeo de hormonas sí estuvo muy fuerte, me di tiempo de pasar ese duelo”, contó Sherlyn .

La intérprete manifestó que, en caso de no tomar acciones en el asunto antes de que finalice este año, para el 2025 este será un tema cerrado.

“Y ahorita como que digo ‘¡híjole!, no sé si me siento lista para volver a intentarlo porque probablemente no se vuelve a dar’, son procesos duros, son procesos caros, son procesos que requieren mucho temple (…) de pronto yo volteo y veo a mi hijo que está completamente sano, increíble, bien, y digo ‘bueno, no estiremos tanto la liga’. Este es el último año que doy para tomar esa decisión, si no lo llevo a cabo este año se cierra la fábrica”, declaró.

Sherlyn disfruta su etapa de soltera

Sherlyn también compartió que actualmente está disfrutando su etapa como mamá soltera, y no piensa tener pareja pronto.

“La verdad es que sin ganas ni miras de cambiar mi estatus en este momento de la vida, ya tendré tiempo más adelante para volver al ‘no me has hablado, ¿ya me escribiste?, ¿dónde estás?, ¿a qué hora llegas?, no nos hemos visto, etcétera (…) y yo estoy gozando mucho la etapa de estar con mi hijo y como en este momento de mucha paz”, recalcó.

Fue el pasado mes de febrero cuando la actriz reveló que había iniciado el proceso para gestar a un segundo bebé, ahora por medio de fecundación in vitro, sin embargo, confesó que, pese a realizar el tratamiento de manera adecuada, el resultado fue fallido. “Hicimos todo un procedimiento para extraer los óvulos, fecundarlos y tener los embriones listos para poder embarazarse nuevamente”, compartió en un video que compartió en sus historias de Instagram.