She-Hulk, la nueva serie original de Marvel Studios para Disney+, arranca su rodaje

A pesar de que hace una par de semanas se apuntaba a un inicio de la producción de la nueva serie She-Hulk de Marvel Studios, ahora ya tenemos la confirmación oficial a través de una primera fotografía de su actriz protagonista, Tatiana Maslany, en el set de rodaje, a pesar de la negativa de la propia actriz al producirse la noticia el pasado año. Así, ya podemos ver la primera caracterización live action de Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner, que se convertirá en She-Hulk en el Universo Cinematográfico Marvel.

Así, se trata de una primera fotografía desde el set de rodaje de la protagonista, vestida con una sudadera amarilla de la Universidad de California de Los Angeles, lugar en el que Jennifer Walters termina su carrera de derecho, tal y como se apunta en los cómics. Todo ello parece indicar que veremos los orígenes del personaje y su posterior transformación en She-Hulk; recordemos que si continúan con la historia de los cómics, Bruce Banner se ve directamente implicado en su transformación.

First look at Tatiana Maslany as Jennifer Walters on #SheHulk. (via @AtlantaFilming) pic.twitter.com/6tSOgsBJKk

— She-Hulk Daily (@shehulkdaily) April 24, 2021

Y es que ya se confirmó la presencia tanto de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk como de Tim Roth como Abominación tras los acontecimientos de la primera y única película de Hulk en solitario al inicio del UCM, por aquel entonces, interpretado por el actor Edward Norton. El reparto se completa con Renée Goldsberry como Amelia y Ginger Gonzaga como la mejor amiga de Jennifer Walters.

Se espera que She-Hulk se estrene en Disney+ en algún momento de 2022 como parte de la actual Fase 4 del UCM y que ha arrancado por todo lo alto con las series WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno a la espera de los primeros estrenos en cines de este año, empezando por Viuda Negra y continuando con Shan-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos y Eternals.

El universo de Star Wars acumula decenas de miles de millones de euros

Fuente: Sin Embargo