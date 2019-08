Shawn Mendes se disculpa por comentarios racistas

Shawn Mendes enfureció a sus seguidores luego de que se filtraran imágenes de publicaciones racistas que hizo en Twitter.

Tras la filtración de los comentarios racistas de Shawn Mendes, el cantante se disculpó públicamente, pero algunos seguidores aseguraron que la gente debe fijarse en las personas a las que apoyan.

“Shawn Mendes diciendo que sus amigos usaron su teléfono y enviaron esos tweets, ¿a él es a quien apoyan? Ni siquiera puede tomar responsabilidad por sus propias acciones. Que triste y patética cosa”, dijo una usuaria.

Algunos de los comentarios que indignaron a los internautas fueron: “Veo al negro saliendo de ti, Lauren”, “Un hombre negro brinca de la ventana para escapar, nada nuevo” y “Soy negro, ¿vamos a fumar o qué?”.

En entrevista para la revista Question and Answer Shawn Mendes aseguró que no sabía lo que hacía a esa edad y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por sus comentarios.

“No tenía ni idea de que tendría 50 millones de seguidores, lo cual no lo hace mejor. Pero sí, totalmente, me disculpo por todo lo sensible que he dicho en el pasado, y habiendo dicho eso, creo que esa no es mi personalidad”, aseguró.

Mendes, junto con Camila Cabello, está en la lista de nominados de los MTV Video Music Awards que se llevarán a cabo este 26 de agosto por su tema “Señorita”.